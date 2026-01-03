Venezuela bajo ataque🔴: España se ofrece como mediador para lograr "una solución pacífica" en Venezuela

El gobierno español se ofreció este sábado como mediador para lograr "una solución pacífica" en Venezuela, donde Estados Unidos lanzó un "ataque a gran escala" según el presidente Donald Trump, quien anunció la "captura" de su par venezolano Nicolás Maduro.

España "hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. "En este sentido, España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la crisis actual", añadió.

España no reconoció los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024, oficialmente ganadas por Nicolás Maduro, recordó el comunicado. La oposición venezolana impugnó también los resultados y su candidato, Edmundo González Urrutia, huyó a Madrid tras los cómicos.

España "ha acogido, y seguirá haciendo, a decenas de millas de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos" y "está dispuesta a ayudar en la búsqueda de una solución democrática, negociada y pacífica para el país", continuó el ministerio.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó a Maduro como vencedor de las presidenciales de julio de 2024, pero no publicó el recuento exacto de los centros de votación, alegando un ciberataque.

La oposición venezolana denunció un fraude electoral en perjuicio de su candidato, González Urrutia, quien se presentó a última hora para sustituir a la líder opositora María Corina Machado, declarada inelegible.

Semanas después, González Urrutia huyó de Venezuela a bordo de un avión militar español, tras haberse refugiado en la embajada de España en Caracas.

Machado, quien recientemente recibió el Premio Nobel de la Paz y logró viajar a Estocolmo para recogerlo, ha estado viviendo escondida en Venezuela desde la votación.