MLB noticias| Así quedaron repartidos los Premios Guante de Oro 2025

Después de culminada la temporada el sábado pasado, se comienzan a conocer los ganadores a diferentes premios. En esta ocasión a los peloteros que destacaron por su buen desempeño a la defensa.

Estados Unidos/Las Grandes Ligas de béisbol anunciaron los ganadores al Guante de Oro para la temporada 2025 dentro de los que destaca el dominicano Fernando Tatis Jr. de los Padres de San Diego.

Tatis Jr., de 26 años, ha sido seleccionado como ganador en el jardín derecho de la Liga Nacional por segunda ocasión en las últimas tres temporadas.

El venezolano Javier Sanoja, utilitario de los Marlins de Miami, se convirtió en el primer jugador del equipo de Florida en obtener tal reconocimiento desde el dominicano Marcell Ozuna en la temporada 2017.

Junto a Tatis Jr. son los únicos jugadores hispanos en ganar un Guante de Oro en la Liga Nacional esta temporada.

En la Liga Americana, el hondureño Mauricio Dubón de los Astros de Houston logró su segundo Guante de Oro desde la temporada 2023.

Fue un utilitario por excelencia en una temporada 2025 en la que disputó 48 partidos en el jardín izquierdo, 46 en segunda base, 33 en campocorto, 24 en tercera base, 17 en el jardín central, cuatro en primera base y tres en el jardín derecho.

Finalmente, los venezolanos Maikel García (Reales de Kansas City) y Wilyer Abreu (Medias Rojas de Boston) completan la lista de ganadores latinos en la Liga Americana.

García lo logra por primera vez en su carrera mientras que para Abreu es su segundo consecutivo.

Los premios al Guante de Oro se entregan desde la temporada 1957 y significan el mayor reconocimiento al trabajo defensivo en las Grandes Ligas.

Guantes de Oro 2025

Liga Americana

Receptor: Dillon Dingler, Tigres

Dillon Dingler, Tigres Primera base: Ty France, Mellizos/Azulejos

Ty France, Mellizos/Azulejos Segunda base: Marcus Semien, Rangers

Marcus Semien, Rangers Torpedero: Bobby Witt Jr., Reales

Bobby Witt Jr., Reales Tercera base: Maikel García, Reales

Maikel García, Reales Jardín derecho: Wilyer Abreu, Medias Rojas

Wilyer Abreu, Medias Rojas Jardín izquierdo: Steven Kwan, Guardianes

Steven Kwan, Guardianes Lanzador: Max Fried, Yankees

Max Fried, Yankees Utility: Mauricio Dubón, Astros

Liga Nacional