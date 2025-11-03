Champions League previa| Tanda 'caliente' de clásicos europeos traerá la cuarta jornada

Partidos que prometen sacar chispas se presentarán a partir de este 4 de noviembre.

Francia/La cuarta jornada de la Liga de Campeones tendrá como plato fuerte varios clásicos europeos, destacando el PSG-Bayern, duelo entre los dos primeros clasificados del grupo único del torneo, y el Liverpool-Real Madrid, en el regreso de Xabi Alonso y Trent Alexander-Arnold a Anfield.

Difícilmente el fútbol europeo pueda presentar en este momento un partido más atractivo que el que disputarán el martes en el Parque de los Príncipes el vigente campeón continental, el PSG, y el dominador absoluto en este inicio de temporada, el Bayern Múnich.

"Los dos mejores equipos de Europa", sentenció el portugués Vitinha al ser preguntado este lunes en la conferencia de prensa previa al partido.

"El Bayern está en una forma fantástica. Nosotros también estamos bien, seguimos con el impulso del año pasado", añadió en referencia a las tres victorias en otros tantos partidos esta temporada en la competición continental.

- Cinco equipos invictos -

Líderes de sus respectivos campeonatos, PSG y Bayern son los únicos equipos, junto a Real Madrid, Inter y Arsenal que cuentan con el pleno de 9 puntos antes de afrontar la cuarta fecha de la liga regular de la Champions.

Si los parisinos han dado alguna muestra de flaqueza este curso, motivada sobre todo por las numerosas lesiones que están sufriendo (Désiré Doué será baja contra los germanos y Dembélé es duda), los muniqueses están rompiendo todos los moldes: 15 victorias en otros tantos partidos, contando todas las competiciones.

Hasta ahora, el AC Milan de Fabio Capello de la 1992-1993, con 13, tenía el récord de mejor arranque de curso entre los equipos de las cinco principales ligas de Europa (Inglaterra, España, Francia e Italia, además de Alemania), pero el Bayern le ha dejado atrás y amenaza con seguir elevando el listón ayudado por Harry Kane (22 goles), Luis Díaz (8 goles y 5 asistencias) y el resto de sus figuras.

Más impresionante aún: en esos quince partidos, el Bayern únicamente ha estado por detrás en el marcador durante cinco minutos, la pasada semana en un partido de la Copa de Alemania ante el Colonia, donde los muniqueses terminaron goleando 1-4.

- Luis Enrique reclama "confianza" -

"En estos momentos está claro que ellos están muy fuertes", admitió Luis Enrique, quien reclamó "un poco de confianza" en las posibilidades de su equipo.

A la misma hora que en el Parque de los Príncipes, pero en Anfield, Liverpool y Real Madrid chocarán en otro de los duelos más atractivos de la jornada, aunque ambos equipos llegan con una dinámica diferente.

Salvo la derrota ante el Atlético en el derbi madrileño a finales de septiembre, los blancos han ganado los otros trece partidos que han disputado esta temporada.

En cambio, los Reds, después de ser uno de los equipos que más se gastó en el mercado de fichajes, ha sufrido seis derrotas en sus últimos ocho partidos disputados y sin que jugadores como Florian Wirtz, Alexander Isaak o Jeremie Frimpong se hayan adaptado aún a los esquemas de Arne Slot.

El partido en Anfield será muy especial para dos miembros de la expedición blanca: su entrenador Xabi Alonso y para Trent Alexander-Arnold.

El técnico vivió una gran etapa como jugador del Liverpool, con la conquista de la Liga de Campeones en 2005, antes de fichar por el Real Madrid, y el lateral internacional inglés llegó a Madrid el pasado verano después de toda una vida en Liverpool.

"Tengo recuerdos allí que durarán toda mi vida y, sin importar cómo me reciban, eso no cambiará", ha declarado TAA, quien no es seguro que juegue ya que tras sufrir una lesión en septiembre, aún no se ha adaptado a los esquemas de su entrenador.

También será especial para Kylian Mbappé. El delantero francés tocó fondo el año pasado en Anfield, como él mismo reconoció tras fallar un penal en la derrota blanca por 2-0.

El astro galo se recuperó después, llegando a ser el máximo goleador europeo, aunque sin sumar títulos importantes, y esta temporada lleva ya 18 goles en 14 partidos.

- ¿Trámites para Arsenal, Barça y Chelsea? -

La jornada comenzará con la visita del Arsenal al Slavia en Praga. Los ingleses llevan una temporada pletórica, con una sola derrota ante el Liverpool (1-0) y un empate ante otro aspirante a la Premier, Manchester City.

Los Gunners lideran el campeonato inglés con seis puntos de ventaja sobre el City y siete sobre el Liverpool, con lo que los aficionados del club londinense tienen motivos para soñar con un título liguero que no conquistan desde 2004.

La visita a Praga debería ser un trámite para sumar tres puntos y mantenerse en el grupo de los invictos en Champions.

Para el miércoles quedará como duelo estrella el City-Dortmund, dos equipos que han concedido un empate y persiguen al grupo de cabeza, en el que está el Inter, que recibirá al Kairat Almaty.

FC Barcelona, que viaja a Brujas, y Chelsea, que se desplaza a Qarabag, deberían también sumar tres puntos para colocarse con 9 unidades y no ceder más terreno ante los primeros.