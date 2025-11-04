Panamá vs Irlanda| La selección se enfoca en su debut en el Mundial Sub-17 Catar 2025

Catar/Se palpita con mucha más intensidad el debut de la Sub-17 de Panamá en el Mundial de Catar 2025, que dio su inició en el entrenamiento realizado en la Ciudad de Al Rayyan, en las canchas del Aspire Zone.

La rojita con el grupo al completo y a disposición del DT Leo Pipino, se dieron cita hoy en el Al Ersal Football Complex, bajo un panorama espectacular de una ciudad moderna, grandes edificios y sueños de una selección que busca hacer historia en las participaciones de los mundiales juveniles organizado por la FIFA. Conscientes de las posibilidades y que los tres partidos de la ronda regular serán pruebas complicadas, la Selección Sub-17 entrena con la motivación al tope y con una alta intensidad, tratando de cumplir al pie de la letra cada indicación que el técnico indica junto a su cuerpo de trabajo.

El calentamiento fue bastante ligero bajo la supervisión de José Marrufo y seguidamente los chicos realizaron un trabajo de 1 vs 1 con definición. El posicionamiento dentro de la cancha con y sin balón es de lo más esencial, y se realizó mucho énfasis en estos aspectos pensando ya en el rival de turno que es la República de Irlanda. Par finalizar se realizaron trabajos de traslados y rotaciones del esférico en modo realidad de partido, para corregir falencias y fortalecer debilidades y fortalezas.

Palabras de Ángel James

El delantero Ángel James se mostró con mucho entusiasmo tras estar a pocos días del debut de la rojita en Catar. "Gracias a Dios se dio el llamado que tanto anhelaba, que era representar a mi país en esta Copa del Mundo" fueron las primeras palabras de James al ser preguntado sobre su llamado en reemplazo de Abraham Altamirano quien no logró recuperarse de una lesión. James consciente de que el trabajo que venía realizando en su club, le abrió las puertas para ser tomado en cuenta en la cita mundialista.

"Quiero aportar lo mejor de mí para el equipo, siempre pensar en el equipo primero y luego lo individual" fue lo que mencionó James sobre lo que se puede esperar de su persona en estos compromisos que se avecinan. A pesar de la desventaja al no estar al completo en los microciclos y el campamento en Dubái, Ángel menciona sentirse 100% físicamente y preparado para lo que el director técnico Leo Pipino requiera de su persona. Su adaptación ha sido bastante efectiva dado a que ya había compartido camerino con algunos de sus compañeros.

Te puede interesar: Panamá anuncia preselección para Clasificatorio a Mundial de Baloncesto Catar 2027

Resultados del Mundial

Este martes 4 de noviembre se disputó la segunda jornada, la que dejó los siguientes resultados:

Costa de Marfil 1-4 Suiza

Brasil 7-0 Honduras

México 1-2 Corea del Sur

Haití 1-4 Egipto

Alemania 1-1 Colombia

Inglaterra 0-3 Venezuela

Corea del Norte 5-0 El Salvador

Indonesia 1-3 Zambia

Información de FPF