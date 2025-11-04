EN VIVO| Liverpool vs Real Madrid: jornada 4 de la Champions League

Reino Unido/Real Madrid y Arsenal se encuentran en Anfield para protagonizar uno de los partidos que forma parte de la cuarta jornada de la UEFA Champions League, temporada 2025-2026. Aunque ambos equipos llegan a este encuentro en circunstancias distintas.

Mientras que el campeón de la Premier League sólo ha conseguido dos victorias en sus últimos ocho partidos, el cuadro madridista, que mejora cada semana.

Los campeones europeos en 15 ocasiones vencieron el 26 de octubre al Barcelona en el Clásico y buscan asestar un nuevo golpe sobre la mesa en otro duelo de alto calibre, frente al Liverpool de Arne Slot.

Su única derrota esta temporada se remonta a finales de septiembre cuando cayó ante el Atlético de Madrid por 5-2. Pero, desde entonces, los pupilos de Xabi Alonso han progresado rápidamente.

"Xabi Alonso está haciendo un trabajo increíble, pero Carlo Ancelotti (técnico anterior) también lo hizo y ganó muchos títulos", declaró Slot, técnico de los 'Reds' en la rueda de prensa previa al partido. "Vi un muy buen Real Madrid la temporada pasada y lo sigo viendo hoy en día".

Ese juego también tiene un significado especial para Alonso y el jugador Trent Alexander-Arnold, ya que ambos vistieron el color rojo del club inglés en una etapa de sus carreras como futbolistas.

"Intento que las emociones no me puedan demasiado, quiero estar concentrado en el partido. Luego, lo que tenga que pasar, pasará. Intento distanciarme de la emocionalidad de estos partidos", declaró Alonso en rueda de prensa.

"No importa lo qué pase, mis sentimientos no cambiarán hacia Liverpool", declaró a Alexander-Arnold a Amazon Prime. "Tengo recuerdos allí que durarán toda mi vida y, sin importar cómo me reciban, eso no cambiará", agregó.

Te puede interesar: Liverpool vs Real Madrid| Alineaciones confirmadas del partido de Champions League

Antecedente

Liverpool y Real Madrid midieron fuerzas en la edición pasada de la Champions y le ganó por 2 a 0. Aunque desea repetir la dosis, el técnico Slot considera que es difícil comparar lo que se vivía en ese tiempo con la situación actual. "Tenían muchos lesionados, lo que no ocurre hoy. Han mantenido gran parte del equipo", agregó.

Los 'Reds' vienen de una victoria sobre el Aston Villa, de 2 goles por 0, con la que rompió una racha de seis derrotas en siete partidos.

"El sábado, Anfield mostró lo importante que puede ser para el equipo y espero que los aficionados hagan lo mismo este martes por la noche", recalcó Slot.