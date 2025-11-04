Liverpool vs Real Madrid| Alineaciones confirmadas del partido de Champions League

Anfield es el escenario de este encuentro correspondiente a la cuarta jornada en la fase de liguilla.

Panamá/Dos de los clubes, que han estado entre los animadores tradicionales de la UEFA Champions League, se enfrentan en un partido que promete ser emocionante. El Liverpool y el Real Madrid miden fuerzas en la cuarta jornada dentro la fase de liguilla.

Las alineaciones han sido confirmadas y se las presentamos a continuación:

Liverpool

Real Madrid

También te damos un panorama de como ambos equipos llegan a este partido.