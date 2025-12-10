Xabi Alonso responde a la crisis: "Preocupado por el siguiente partido, no por mi futuro"

A pesar del mal momento, Xabi Alonso señala que tiene el respaldo de los jugadores.

Panamá/Tras la derrota del Real Madrid (1-2) frente al Manchester City en la Champions League, un resultado que marca solo dos victorias en los últimos ocho encuentros, la continuidad de Xabi Alonso como entrenador ha sido objeto de intensa especulación.

En rueda de prensa, el técnico defendió a su plantilla, pidió calma y se mostró estoico ante las críticas, subrayando que lo verdaderamente importante es la institución, no su cargo.

Declaraciones de Xabi Alonso

Sobre la Presión Mediática y su Continuidad

Alonso enfatizó que, a pesar de cómo la prensa pinte la situación, el equipo debe mantener la calma y la perspectiva, ya que la temporada es larga.

• "Todavía queda mucho tiempo en la temporada... vosotros lo pintáis de una manera, pero hay que tener mucha calma y esto es muy largo; lo que hoy parece de una manera puede cambiar en no tanto tiempo".

• Al ser cuestionado directamente sobre su futuro, el técnico se centró en los objetivos inmediatos: "Estoy preocupado por el siguiente partido... lo importante es el Madrid, no va de mí el tema".

• Reconoció que ser entrenador del Real Madrid exige estar preparado para afrontar la situación "con responsabilidad, entereza y autocrítica".

Sobre el Rendimiento del Equipo y la Defensa de la Plantilla

El entrenador declaró que, a pesar del resultado negativo, no tiene nada que reprochar a sus jugadores y que la interpretación de la situación actual depende de la perspectiva.

• "Los resultados son lo que son. Otra cosa es la interpretación que hacen ustedes".

• Sobre el partido contra el City: "No tengo nada que reprochar. Lo hemos intentado hasta el final con todas las dificultades que tenemos, por las lesiones y jugadores dando hasta el último aliento".

• Aseguró que el equipo hizo "méritos para empatar o pasar cualquier cosa" en el duelo contra un "rival muy bueno", destacando la concentración, el ritmo y las ocasiones generadas.

• Reconoció haber visto "cosas positivas a nivel colectivo e individual".

Sobre el Apoyo de la Afición y la Reacción de Rodrygo

Alonso abordó los abucheos de la afición (los "pitos") al finalizar el encuentro en el Santiago Bernabéu, calificándolos como algo "normal" ante la exigencia del club, y destacó la cercanía que mantiene con sus jugadores.

• Respecto a los pitos: "Es normal... Cuando en casa no ganas, puede pasar. Pero han habido momentos en los que ha apoyado y hemos sentido la energía. Podemos entender los pitos al final, tenemos que aceptarlo con normalidad porque la exigencia es absoluta".

• Subrayó que siente el apoyo de los futbolistas: "Estamos todos los días juntos. Me gusta ese contacto personal y esa cercanía con ellos".

• Elogió el abrazo que le dio Rodrygo Goes tras marcar el gol, asegurando que el tanto fue una consecuencia de las "otras muchas cosas que ha hecho bien" en el partido.

Finalmente, Alonso evitó comentar el consejo que le dio Pep Guardiola de "mear con la suya", limitándose a decir que tienen una "muy buena relación" y que él sabe bien lo que decía, por lo que no entraría a valorarlo.