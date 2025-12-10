Real Madrid vs Manchester City resultado | Los 'citizens' agravan la crisis de la entidad blanca

Sin Kylian Mbappé en el once por una fractura en el dedo anular , el técnico Xabi Alonso apostó por dar entrada al canterano Gonzalo García

Madrid, España/El Manchester City agravó este miércoles la crisis del Real Madrid al derrotar 2-1 al equipo blanco en el estadio Santiago Bernabéu, en la sexta jornada de la UEFA Champions League.

El cuadro 'citizen' se marchó al descanso por delante en el marcador (2-1), tras remontar el gol inicial del brasileño Rodrygo Goes (28') con las dianas de Nico O'Reilly (35') y de Erling Haaland (43', de penal).

Con esta derrota, la escuadra de Xabi Alonso desciende a la séptima posición, mientras que la continuidad del entrenador vasco está en duda, cuestionado los últimos días por los malos resultados recientes: dos victorias en los últimos ocho encuentros.

Otras noticias: Ronald Araujo recibe apoyo de Pedri luego de conocerse sus problemas emocionales

Sin Kylian Mbappé en el once por una fractura en el dedo anular, el técnico vasco apostó por dar entrada al canterano Gonzalo García como punta de lanza, con Vinícius Junior en la izquierda y Rodrygo partiendo desde el otro lado.

La ausencia del astro francés se hizo notar, ya que ha anotado nueve de los trece goles del Real Madrid en el presente curso de la Liga de Campeones.

Los pupilos de Pep Guardiola se encontraron incómodos ante un conjunto blanco que apretó desde el comienzo del partido, marcado por un elevado clima de tensión debido a los pobres resultados de las últimas semanas.

Los madridistas amenazaban con las transiciones, moviendo el esférico de una banda a otra y haciendo daño al contragolpe. De esta manera, se gestó el gol merengue.

Finalmente encontró premio Rodrygo, que rompió una larga sequía goleadora que se extendía desde el mes de marzo, cruzó un remate tras un pase de Bellingham al que no llegó el arquero Gianluigi Donnarumma.

Antes, Vinicius provocó en el minuto 3 una falta peligrosa al borde del área y, luego, picó en el 7 el esférico demasiado alto de la portería del cancerbero italiano.

"Momento complicado" -

Con el tanto de desventaja, los 'sky blues' aceleraron el juego para voltear el resultado con una acción a balón parado y, después, desde los once metros.

Un saque de esquina encontró el testarazo picado de Josko Gvardiol tras perder Bellingham la marca. Thibaut Courtois no blocó la pelota y se la dejó en bandeja a O'Reilly que marca sin pestañear.

Pocos después, Antonio Rüdiger persistió en un agarrón a Haaland dentro del área, que el árbitro acabó revisando en el monitor del VAR para considerar al final el penal que transformó el noruego con la suficiente sangre fría para engañar al guardameta belga.

Antes de tomar el camino a los vestuarios, Courtois sostuvo al Real Madrid con una doble parada, después de que Haaland fusilara a quemarropa al meta, que desvió hacia un costado. Rayan Cherki finalizó la jugada con otro obús que repelió el portero.

En la segunda mitad, ambos contrincantes gozaron de varias ocasiones, pero ninguno las materializó. Bellingham y Vinicius insistieron en el ataque sin suerte, mientras que un remate de Endrick golpeó el larguero en el 85 y Courtois no paraba de obrar milagros. Al final, se escucharon pitidos en las tribunas.

"No fue suficiente. Salimos muy frustrados. La primera parte muy bien, en los primeros minutos. Marcamos el gol, pero no fue posible. Hay que mejorar", declaró a Movistar+ Rodrygo, que abrazó efusivamente a su entrenador tras marcar: "Es un momento complicado para él también. Las cosas no están saliendo. Demostrar a la gente que estamos con nuestro entrenador".