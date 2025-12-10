Real Madrid vs Manchester City | Champions League: Estadísticas del primer tiempo

Panamá/El Manchester City se marcha al vestuario con ventaja de 1-2 frente al Real Madrid en un primer tiempo vibrante de la UEFA Champions League, disputado en el mítico Santiago Bernabéu.

La primera mitad dejó claro que el conjunto inglés llegó con la intención de imponer su ritmo y eficacia, mientras que los blancos tuvieron que recurrir a la inspiración individual para mantenerse en la pelea.

Las estadísticas reflejan con crudeza la diferencia entre ambos equipos. El City acumuló un xG (goles esperados) de 1.94, frente al escaso 0.24 del Madrid, lo que evidencia la calidad de las ocasiones generadas por los visitantes. Además, los de Guardiola dominaron la posesión (56%), registraron 6 disparos totales, de los cuales 5 fueron a portería, y crearon 3 ocasiones claras. El Madrid, en cambio, apenas disparó cinco veces, con solo uno a portería y sin generar oportunidades manifiestas de gol.

El tanto de los blancos llegó gracias a Rodrygo, quien firmó una primera parte sobresaliente con calificación de 9.0. El brasileño aprovechó su única ocasión para marcar y mantener vivo al Madrid. Su actuación fue completa: 13/13 pases acertados (100%), 4 faltas recibidas, 2 regates exitosos, y una efectividad total en el último tercio (4/4 pases correctos). Además, conectó 3 centros precisos, demostrando que fue el jugador más desequilibrante del equipo.

Por el lado visitante, el joven O’Reilly sorprendió con un rendimiento de 8.6, anotando un gol y participando activamente en la creación ofensiva. Sus números hablan por sí solos: 15/16 pases correctos (94%), una ocasión generada y presencia constante en el área rival con 3 toques en zona peligrosa. Su irrupción fue clave para que el City se adueñara del mediocampo.

El otro protagonista fue el incombustible Erling Haaland, quien volvió a demostrar por qué es uno de los delanteros más temidos del mundo. El noruego anotó un gol en la primera mitad, registrando dos disparos a portería, un xG de 1.02 y un xGOT de 1.21. Aunque desperdició una ocasión clara, su capacidad para aparecer en el área y castigar cada error defensivo del Madrid fue determinante.

En el plano colectivo, el City mostró mayor precisión en la circulación del balón (91% de acierto en pases, con 217 correctos de 238 intentos) y solidez defensiva, ganando 7 de 8 entradas y controlando los duelos individuales. El Madrid, en contraste, se quedó en un 85% de efectividad en pases y apenas logró 7 toques en el área rival, frente a los 10 del City.

El partido también tuvo su dosis de tensión: ambos equipos recibieron una tarjeta amarilla, y el Madrid cometió 6 faltas frente a las 9 del City, reflejo de la intensidad con la que se disputó cada balón.

Con este panorama, el segundo tiempo promete emociones fuertes. El Real Madrid deberá ajustar su defensa y encontrar más recursos colectivos para contrarrestar la pegada del City, que se muestra letal cada vez que pisa el área. El Bernabéu espera una reacción, mientras los ingleses sueñan con consolidar una victoria histórica en territorio blanco.