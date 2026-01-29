Béisbol Juvenil 2026| Con estos partidos inicia la Ronda de Ocho del campeonato nacional

Sintoniza el viernes 30 de enero, a las 7:00 p.m., el partido Chiriquí Occidente vs Coclé por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil entra este viernes en la Ronda de Ocho. Una instancia en donde cada juego es importante para dar el paso hacia las semifinales.

Esta instancia consta de cuatro series pactadas al ganador de cuatro de un límite de siete partidos. Dos de esos emparejamientos se ponen en marcha y los detallamos a continuación.

Chiriquí Occidente vs Coclé

El estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce abre sus puertas para el arranque de un duelo que confronta a Coclé, el actual campeón de la categoría juvenil, y a Chiriquí Occidente, un conjunto que lleva a adelante un proyecto que comienza a dar frutos.

Los coclesanos han sido consistentes en este certamen y eso les permitió quedarse con el segundo lugar en la tabla de posiciones de la fase regular con un récord de 18 victorias y tres derrotas.

Las estadísticas colectivas de Coclé reflejan lo que ha sido esta campaña. A nivel ofensivo, batea para promedio de .262, con un slugging de .344 y un porcentaje de llegadas a base (OBP) de .390 para un OPS de .735.

En cuanto a su pitcheo colectivo, el conjunto coclesano registró una efectividad de 1.66 y un WHIP (base por bolas más imparables permitidos entre episodios lanzados) de 1.02.

Te puede interesar: Béisbol Juvenil 2026| Así fueron los duelos particulares entre los equipos que participarán en la Ronda de Ocho

Por su parte, los occidentales arrancaron el torneo con cuatro victorias en cinco partidos. A pesar de que pasó por inconvenientes en sus partidos de visitante, obtuvo los triunfos necesarios para entrar a esta fase como el séptimo sembrado.

La ofensiva de Chiriquí Occidente tuvo un promedio de .229. Además su slugging es de .265 con un OBP de .341 para un OPS de .607.

Su cuerpo de lanzadores acumuló un porcentaje de carreras limpias permitidas de 3.74 con un WHIP de 1.43.

La defensa coclesana ha cometido 32 errores, en tanto que la occidental sumó 64.

Todo lo que ocurra en el primer partido de esa serie lo podrás ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Calendario de la serie

Viernes 30 de enero de 2026: Chiriquí Occidente vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera/ 7:00 pm)

Chiriquí Occidente vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera/ 7:00 pm) Sábado 31 de enero de 2026: Chiriquí Occidente vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera/ 7:00 pm)

Chiriquí Occidente vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera/ 7:00 pm) Lunes 2 de febrero de 2026: Coclé vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses/ 7:00 pm)

Coclé vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses/ 7:00 pm) Martes 3 de febrero de 2026: Coclé vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses/ 7:00 pm)

Coclé vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses/ 7:00 pm) Miércoles 4 de febrero de 2026: Coclé vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses/ 7:00 pm)*

Coclé vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses/ 7:00 pm)* Viernes 6 de febrero de 2026: Chiriquí Occidente vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera/ 7:00 pm)*

Chiriquí Occidente vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera/ 7:00 pm)* Sábado 7 de febrero de 2026: Chiriquí Occidente vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera/ 7:00 pm)*

👉Suscríbete AQUÍ a nuestro canal de YOUTUBE y profundiza con nosotros👈

Al suscribirte, activas las notificaciones (🔔) y te aseguras de no perderte ningún contenido. ¡Porque el deporte se vive con más intensidad cuando se comprende en profundidad!

Los Santos vs Chiriquí

Santeños y chiricanos medirán fuerzas en una serie que comenzará en el estadio Kenny Serracín de David.

Chiriquí se quedó con el tercer lugar de la tabla de posiciones, con 14 triunfos en 22 juegos disputados durante la etapa regular.

El elenco del 'Valle de la Luna' tuvo una línea ofensiva de .228 (promedio de bateo), .258 (slugging), .330 (OBP) y .588 (OPS).

Acerca de su pitcheo, éste tuvo una efectividad de 2.39 y un WHIP de 1.30.

Por su parte, Los Santos promedió .237 con un slugging de .276, un OBP de .365 y un OPS de .640.

Los lanzadores santeños acumularon un porcentaje de carreras limpias permitidas de 3.64 y un WHIP de 1.45.

Defensivamente, Los Santos cometió 30 errores, que es una cantidad inferior a los 32 cometidos por Chiriquí.

Calendario de la serie

Viernes 30 de enero de 2026: Los Santos vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 pm)

Los Santos vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 pm) Sábado 31 de enero de 2026: Los Santos vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 pm)

Los Santos vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 pm) Lunes 2 de febrero de 2026: Chiriquí vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández/ 7:00 pm)

Chiriquí vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández/ 7:00 pm) Martes 3 de febrero de 2026: Chiriquí vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández/ 7:00 pm)

Chiriquí vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández/ 7:00 pm) Miércoles 4 de febrero de 2026: Chiriquí vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández/ 7:00 pm)*

Chiriquí vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández/ 7:00 pm)* Viernes 6 de febrero de 2026: Los Santos vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 pm)*

Los Santos vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 pm)* Sábado 7 de febrero de 2026: Los Santos vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 pm)*

*: En caso de ser necesario