LPF | Conoce los partidos programados de la jornada 3 en la Liga Panameña de Fútbol

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) entra en ritmo competitivo con la llegada de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026, una fecha cargada de duelos directos, clásicos históricos y partidos que pueden empezar a marcar tendencia en la tabla de posiciones de las Conferencias Este y Oeste.

Con estadios emblemáticos y transmisiones multiplataforma, la tercera jornada promete emociones desde el viernes hasta el lunes, con equipos que buscan consolidar su arranque y otros que necesitan reaccionar para no perder terreno en la lucha por los puestos de clasificación.

Otras noticias: LPF resultados completos, tabla de posiciones y máximos goleadores del Torneo Clausura 2026

⚽ Viernes 30 de enero – Apertura de la jornada

La acción comienza en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde Alianza FC recibe a UMECIT FC desde las 8:30 p.m.. El encuentro enfrenta a dos equipos con realidades distintas en la Zona Este: los universitarios llegan como líderes con 6 puntos en dos partidos, mientras que el conjunto verdolaga suma 2 unidades y busca su primer triunfo del certamen.

📺 Sábado 31 de enero – Jornada con transmisión nacional

Desde las 6:15 p.m., el Estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera será el escenario del choque entre Club Atlético Independiente (CAI) y Unión Coclé, un duelo clave en la Zona Oeste. Este compromiso será transmitido por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá, llevando la emoción a todo el país.

Más tarde, a las 8:30 p.m., el fútbol panameño se paraliza con el Clásico Nacional: Plaza Amador vs Tauro FC en el COS Sports Plaza. Ambos equipos llegan necesitados de puntos en la Conferencia Este, en un choque donde la historia y la rivalidad siempre pesan más que la tabla.

Otras nticias: LPF Torneo Clausura 2026 resultado| Plaza Amador sigue a oscuras por causa de UMECIT FC

🔥 Domingo 1 de febrero – Duelo en el Oeste y choque capitalino

La jornada dominical arranca a las 4:00 p.m. en el Estadio Gustavo Posam, con Herrera FC enfrentando al Club Deportivo Universitario. Los herreranos buscan salir del fondo de la tabla, mientras que los universitarios intentan mantenerse en la parte alta de la Zona Oeste.

A las 6:15 p.m., el COS Sports Plaza vuelve a encenderse con el partido entre Sporting San Miguelito y Deportivo Árabe Unido, un cruce directo entre aspirantes a la clasificación en la Zona Este, donde cada punto puede ser determinante.

Otras noticias: LPF | Deportivo Árabe Unido vs Alianza FC resultado de la jornada 2 del Torneo Clausura 2026

🌙 Lunes 2 de febrero – Cierre de la Jornada 3

El telón de la fecha se baja en el Estadio Toco Castillo de Santiago, con el duelo entre Veraguas United y San Francisco FC desde las 8:30 p.m.. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para no perder contacto con los líderes del Oeste.

Con la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la LPF, los equipos comienzan a perfilar su verdadero nivel competitivo. Entre el liderato de UMECIT FC, la presión sobre los históricos en el Clásico Nacional y los duelos directos en el Oeste, el fin de semana promete ser un termómetro clave para medir aspiraciones y candidatos al título del fútbol panameño.

Otras noticias: LPF Torneo Clausura 2026 resultado| San Francisco FC vs Herrera FC: 'Tiburones' le arrebatan puntos a los 'Monjes' en su monasterio