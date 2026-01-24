LPF Torneo Clausura 2026 resultado| San Francisco FC vs Herrera FC: 'Tiburones' le arrebatan puntos a los 'Monjes' en su monasterio

El sábado 24 de enero por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube de TVMAX Panamá, Deportivo Árabe Unido vs Alianza FC desde las 8:30 pm.

Panamá/La segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) comenzó con el partido entre el San Francisco FC y el Herrera FC, que se llevó a cabo en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera.

El conjunto franciscano salió al frente y, al minuto 13, Ronaldo Dinolis marcó el primer gol. Posteriormente el propio Dinolis ampliaría la ventaja al minuto 53.

Los 'Monjes' tenían dos goles a su favor, pero los 'Tiburones' herreranos no se dieron por vencidos. Andrés Peñalba descontó para los visitantes con un tanto al minuto 75.

La persistencia herrerana se mantuvo y dio frutos en el tiempo agregado. David Castillo hizo un tiro a portería y la pelota se le fue entre las piernas al portero franciscano Jorginho Frías y así marcó el segundo tanto de su equipo y selló el empate 2-2.

Resto de la jornada

La segunda fecha del certamen continuará este fin de semana y el lunes con cinco partidos.

Sábado 24 de enero

CD Universitario vs CAI

Partido entre dos equipos que ganaron en la primera jornada que se realizará en el Estadio Universidad Latina de Penonomé a las 6:15 p.m.

Deportivo Árabe Unido vs Alianza FC

El Árabe Unido tratará de reponerse de la derrota sufrida en su debut ante UMECIT FC al enfrentarse a un conjunto verdolaga que se estrenó en el torneo con un empate ante Tauro FC. Este juego se realizará en el COS Sports Plaza a las 8:30 p.m. y lo podrás ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Domingo 25 de enero

Unión Coclé FC vs Veraguas United

El equipo recién ascendido a la LPF recibirá, en el estadio Virgilio Tejeira Andrión de Penonomé, a un conjunto veragüense dispuesto a reivindicarse tras perder como local en su debut ante el CD Universitario.

Los coclesanos tratarán de defender su territorio y sumar tres puntos después de empatar en su estreno en la máxima categoría del fútbol panameño. El juego iniciará a las 4:00 p.m.

Tauro FC vs Sporting San Miguelito

Después de vencer al actual campeón, Plaza Amador, el Sporting llega al estadio Rommel Fernández Gutiérrez para enfrentar al Tauro que buscará la victoria tras empatar con el Alianza FC la semana pasada. Ese encuentro cerrará la cartelera dominical y comenzará a a las 6:15 p.m.

Lunes 26 de enero

UMECIT FC vs Plaza Amador

El partido que cerrará la jornada se jugará a las 8:30 p.m. en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera. Los plazinos tratarán de reivindicarse en un duelo donde enfrentarán a unos umecistas entusiasmados tras su estreno exitoso frente al Árabe Unido en la semana anterior.