LPF resultados completos, tabla de posiciones y máximos goleadores del Torneo Clausura 2026

Panamá/La segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) dejó una cartelera cargada de emociones, goles en los minutos finales y una tabla que comienza a perfilar a los primeros protagonistas del campeonato.

La acción arrancó en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera, donde el San Francisco FC y el Herrera FC firmaron un vibrante empate 2-2. El conjunto franciscano se adelantó temprano con un doblete de Ronaldo Dinolis, quien abrió el marcador al minuto 13 y amplió la ventaja al 53’. Sin embargo, los “Tiburones” no bajaron los brazos. Andrés Peñalba descontó al 75’ y, en tiempo agregado, David Castillo aprovechó un error del guardameta Jorginho Frías para sellar la igualdad.

En Colón, el Deportivo Árabe Unido protagonizó una gran reacción para rescatar un empate 2-2 ante el Alianza FC. Los verdolagas parecían encaminar el triunfo tras los goles de Rasheen Mathews al 25’ y Reyniel Perdomo de penal al 31’. Pero en el complemento, el equipo colonense ajustó líneas y respondió con tantos de Gustavo Chará al 58’ y Alessandro Canales al 70’, desatando la celebración en las gradas.

El clásico entre Tauro FC y Sporting San Miguelito terminó sin goles, en un duelo táctico donde las defensas se impusieron y los arqueros fueron protagonistas para mantener el 0-0.

Por su parte, Universitario y el Club Atlético Independiente (CAI) igualaron 1-1 en un choque parejo, mientras que Unión Coclé y Veraguas United ofrecieron uno de los partidos más entretenidos de la fecha con un empate 2-2 lleno de intensidad y llegadas en ambas áreas.

La sorpresa de la jornada la dio UMECIT FC, que logró su primer gran golpe del torneo al vencer 1-0 a Plaza Amador. El único tanto del encuentro llegó al minuto 60 por intermedio de Andrés Palmezano, resultado que dejó a los “Leones” con su segunda derrota consecutiva en este Clausura 2026.

Tabla de goleadores – Jornada 2

El liderato de artilleros lo encabeza Ronaldo Dinolis (San Francisco FC) con 2 goles, gracias a su doblete ante Herrera. Con un tanto aparecen nombres como Rasheen Mathews y Reyniel Perdomo (Alianza FC), Andrés Peñalba y David Castillo (Herrera FC), Gustavo Chará y Alessandro Canales (Árabe Unido), además de Andrés Palmezano y Hilberto Peralta (UMECIT FC), entre otros jugadores que comienzan a destacar en la lucha por el goleo.

Panorama del torneo

Tras completarse la jornada 2 de la LPF, los equipos comienzan a acomodarse en la tabla de posiciones, con varios empates que mantienen la paridad en los primeros lugares y dejan abierta la pelea por el liderato en las próximas fechas.

La Liga Panameña de Fútbol – Torneo Clausura 2026 promete seguir entregando emociones, goles y finales de infarto, en un campeonato que apenas empieza a mostrar a sus candidatos al título.

