Mundial 2026 Alemania vs Paraguay| DT Alfaro asegura que guaraníes lucharán con humildad y alegría
EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| El equipo paraguayo, que clasificó entre los mejores terceros lugares, enfrentará al conjunto alemán, primer sembrado del Grupo E.
Estados Unidos/Paraguay enfrentará con "humildad" a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial e intentará "competir" ante un rival muy complejo y favorito a protagonizar las fases finales de Norteamérica 2026, dijo este domingo el seleccionador guaraní, Gustavo Alfaro.
La selección sudamericana se enfrentará el lunes al tetracampeón del mundo en Foxborough -cerca de Boston- por un lugar en los octavos de final, en su regreso a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia.
"Tenemos un partido muy complejo por delante, muy difícil" y "una alegría muy grande" de jugar esta instancia, dijo el entrenador argentino en rueda de prensa.
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Los quilates de la selección dirigida por Julian Nagelsmann no impedirán que la Albirroja pueda "competir" con la "humildad y sencillez" que siempre mostraron sus dirigidos.
Intentaremos "estar a la altura del desafío confiando en lo que somos", aseveró el técnico, que clasificó a Paraguay al Mundial y condujo al equipo a superar la fase de grupos pese a caer 4-1 en el debut ante el coanfitrión Estados Unidos, además de ganar 1-0 a Turquía y empatar sin goles frente a Australia.
"Más allá de que nos toque pasar o más allá de que nos toque quedar al margen esto continúa, Paraguay ya está clasificado para el próximo Mundial" y enfrentar a Alemania será un "lindo aprendizaje".
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Paraguay será sede de un partido de la Copa del Mundo en 2030 al igual que Argentina y Uruguay, como parte de las conmemoraciones de la FIFA por los 100 años de los Mundiales.
Sobre su posible continuidad al frente del equipo tras el Mundial, el timonel -conocido por su verborragia- consideró que la clave es saber si el país está dispuesto a vivir un proceso de selecciones.
El ganador del duelo entre Paraguay y Alemania enfrentará en octavos de final al vencedor del choque entre la favorita Francia y Suecia.