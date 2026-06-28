Mundial 2026 | Así está la tabla de goleadores hasta el momento

Los Angeles, Estados Unidos/Estos son los goleadores del Mundial de Norteamérica 2026, tras el inicio el domingo de los dieciseisavos de final:

6 goles: Lionel Messi (Argentina)

4 goles: Ousmane Dembélé (Francia), Erling Haaland (Noruega), Mbappé (Francia), Vinícius Júnior (Brasil)

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3 goles: Brobbey (Países Bajos), Matheus Cunha (Brasil), David (Canadá), Just (Nueva Zelanda), Kane (Inglaterra), Manzambi (Suiza), Saibari (Marruecos), Sarr (Senegal), Undav (Alemania), Wissa (RD Congo)

2 goles: Maxi Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Bellingham (Inglaterra), Cristiano Ronaldo (Portugal), Elanga (Suecia), Gakpo (Países Bajos), Gueye (Senegal), Havertz (Alemania), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Daniel Muñoz (Colombia), Oyarzábal (España), Pepe (Costa de Marfil), Quiñones (México), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Vargas (Suiza)

1 gol: Aasgaard (Noruega), Al Haydos (Catar), Al Rashdan (Jordania), Alajbegovic (Bosnia), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Angulo (Ecuador), Ashour (Egipto), Ayhan (Turquía), Baena (España), Barcola (Francia), Baturina (Croacia), Belghali (Argelia), Benbouali (Argelia), Berhalter (Estados Unidos), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Chávez (México), Comenencia (Curazao), David (Canadá), De Bruyne (Bélgica), Ahmad Diallo (Costa de Marfil), Diarra (Senegal), Luis Díaz (Colombia), Doué (Francia), Embolo (Suiza), Stephen Eustaquio (Canadá), Fayzullayev (Uzbekistán), Fidalgo (México), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Güler (Turquía), Gyökeres (Suecia), Hakimi (Marruecos), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Isidor (Haití), Ito (Japón), Raúl Jiménez (México), Kalajdzic (Austria), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Leão (Portugal), Lo Celso (Argentina), Luckassen (Ghana), Lukaku (Bélgica), Lukic (Bosnia), Maeda (Japón), Marfo Yirenkyi (Ghana), Lautaro Martínez (Argentina), Maseko (Sudáfrica), Mastouri (Túnez), Mauricio (Paraguay), Mayele (RD Congo), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Nuno Mendes (Portugal), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Ndiaye (Senegal), Nmecha (Alemania), Oh (Corea del Sur), Ostigard (Noruega), Pedersen (Noruega), Pina (Cabo Verde), Plata (Ecuador), Rahimi (Marruecos), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Gio Reyna (Estados Unidos), Luis Romo (México), Saber (Egipto), Sabitzer (Austria), Sadílek (República Checa), Saelemaekers (Bélgica), Mo Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Sané (Alemania), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Shomurodov (Uzbekistán), Sucic (Croacia), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Tamari (Jordania), Trusty (Estados Unidos), Van Dijk (Países Bajos), Van Hecke (Países Bajos), Hélio Varela (Cabo Verde), Vlasic (Croacia), Xhaka (Suiza), Lamine Yamal (España), Yassine (Marruecos), Yilmaz (Turquía), Zico (Egipto)