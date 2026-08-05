Panamá lista para albergar el ALAS Global Tour 2026
La playa Santa Catalina, en la provincia de Veraguas, será el lugar de la competencia.
Panamá/Santa Catalina se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del continente con la realización del ALAS Global Tour 2026, que se llevará a cabo del 6 al 9 de agosto. Durante cuatro días, este reconocido circuito internacional reunirá a los mejores surfistas de América en una competencia que promete un gran espectáculo deportivo y un importante impacto para el turismo de la región.
Hasta el momento, el evento cuenta con más de 250 atletas inscritos, provenientes de países como México, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina y Brasil, entre otros, consolidando a Santa Catalina como uno de los destinos de surf más importantes de Latinoamérica.
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Los competidores buscarán sumar puntos para el ranking internacional y disputarán premios en las diferentes categorías oficiales del campeonato. Además del alto nivel competitivo, el evento representará una importante oportunidad para impulsar la economía local, beneficiando a hoteles, restaurantes, operadores turísticos y comercios de Santa Catalina.
Paralelamente a la competencia, se desarrollará una agenda cultural y familiar para que residentes y visitantes disfruten de una experiencia completa. El público podrá recorrer un mercadito con artesanías, gastronomía y emprendimientos locales, además de disfrutar de una tarima artística con presentaciones musicales durante los cuatro días del evento.
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Entre los artistas confirmados destacan el reconocido cantante Carlos Vallarino, con trayectoria nacional e internacional; la banda veragüense Two Oceans, de Santiago de Veraguas; y los DJs locales Abel Ceballos y Ailyn, quienes serán los encargados de amenizar el ambiente con música en vivo.
La Cámara de Turismo de Santa Catalina invita tanto a residentes como a visitantes nacionales e internacionales a ser parte de esta gran celebración del deporte, la cultura y el turismo, que no solo posiciona a Santa Catalina como un destino de clase mundial para el surf, sino que también impulsa el talento local y dinamiza la economía de toda la comunidad.
Santa Catalina continúa consolidándose como uno de los principales destinos de turismo de naturaleza y aventura de Panamá, demostrando que cuenta con las condiciones para albergar eventos deportivos y culturales de talla internacional.
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Nota de prensa