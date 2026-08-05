Panamá lista para albergar el ALAS Global Tour 2026

La playa Santa Catalina, en la provincia de Veraguas, será el lugar de la competencia.

Panamá/Santa Catalina se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del continente con la realización del ALAS Global Tour 2026, que se llevará a cabo del 6 al 9 de agosto. Durante cuatro días, este reconocido circuito internacional reunirá a los mejores surfistas de América en una competencia que promete un gran espectáculo deportivo y un importante impacto para el turismo de la región.

Hasta el momento, el evento cuenta con más de 250 atletas inscritos, provenientes de países como México, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina y Brasil, entre otros, consolidando a Santa Catalina como uno de los destinos de surf más importantes de Latinoamérica.

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Los competidores buscarán sumar puntos para el ranking internacional y disputarán premios en las diferentes categorías oficiales del campeonato. Además del alto nivel competitivo, el evento representará una importante oportunidad para impulsar la economía local, beneficiando a hoteles, restaurantes, operadores turísticos y comercios de Santa Catalina.

Paralelamente a la competencia, se desarrollará una agenda cultural y familiar para que residentes y visitantes disfruten de una experiencia completa. El público podrá recorrer un mercadito con artesanías, gastronomía y emprendimientos locales, además de disfrutar de una tarima artística con presentaciones musicales durante los cuatro días del evento.

Entre los artistas confirmados destacan el reconocido cantante Carlos Vallarino, con trayectoria nacional e internacional; la banda veragüense Two Oceans, de Santiago de Veraguas; y los DJs locales Abel Ceballos y Ailyn, quienes serán los encargados de amenizar el ambiente con música en vivo.

La Cámara de Turismo de Santa Catalina invita tanto a residentes como a visitantes nacionales e internacionales a ser parte de esta gran celebración del deporte, la cultura y el turismo, que no solo posiciona a Santa Catalina como un destino de clase mundial para el surf, sino que también impulsa el talento local y dinamiza la economía de toda la comunidad.

Santa Catalina continúa consolidándose como uno de los principales destinos de turismo de naturaleza y aventura de Panamá, demostrando que cuenta con las condiciones para albergar eventos deportivos y culturales de talla internacional.

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Nota de prensa