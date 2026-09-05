Recuerdan a conductores que la Cinta Costera 3 permanece cerrada por la carrera-caminata de Fanlyc

El cierre total del viaducto marino se mantendrá hasta las 3:00 p. m. de este domingo 6 de septiembre.

Panamá/La Cinta Costera 3 permanece cerrada debido a la realización del Relevo por la Vida, actividad organizada por la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer (Fanlyc).

La Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunciaron que la medida comprende el tramo desde la rotonda del Mercado del Marisco hasta el primer retorno localizado después del viaducto marino, en dirección al estadio Maracaná.

El cierre total del viaducto marino comenzó a las 8:00 a. m. del viernes 4 de septiembre y se extenderá hasta las 3:00 p. m. del domingo 6 de septiembre.

Las autoridades recomiendan a los conductores programar los desplazamientos con anticipación, mantenerse atentos a la señalización y seguir las indicaciones de los agentes encargados de los desvíos y la inversión de carriles.