Presidencia enciende sus luces por la prevención del cáncer; primera dama anuncia actividades para octubre

Una función de ballet y la tradicional caminata forman parte de las iniciativas para recaudar fondos y apoyar a pacientes con cáncer.

Ciudad de Panamá, Panamá/El encendido de luces en la Presidencia de la República marcó la campaña de prevención del cáncer. Durante el acto, la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, anunció las actividades que se realizarán en octubre para promover el diagnóstico temprano y recaudar fondos en beneficio de los pacientes.

“Un diagnóstico a tiempo puede salvar tu vida”, expresó al presentar las iniciativas que incluyen una función especial de ballet, una caminata y tarjetas conmemorativas.

La primera dama anunció que el jueves 22 de octubre, a las 7:30 p. m., se presentará el ballet La Bella Durmiente en el Teatro Nacional, con entradas de entre $20 y $65.

“Los fondos recaudados en esta función serán destinados a adquirir un equipo”, señaló. Identificó el dispositivo como Deep Oscillation Personal Pro y explicó que estará destinado a la atención de pacientes con cáncer. La actividad cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura.

Otra de las actividades será la 'caminatón' del 25 de octubre, desde las 6:00 a. m., en la Cinta Costera. “Quiero invitar a comprar su camiseta de 12 balboas y a caminar juntos”, manifestó.

También anunció tarjetas conmemorativas de Más Móvil, de $5 y $6, para difundir el mensaje de prevención en el país.

Cohen de Mulino destacó que el reciente megabingo a beneficio del Instituto Oncológico Nacional permitió recaudar fondos para adquirir otro equipo.

“Gracias a esta actividad logramos recaudar fondos para adquirir un nuevo equipo para el monitoreo y control de tumores”, expresó. Además, contó que esa mañana se prepararon 900 kits de emparedados, con el apoyo de Súper Extra y voluntarios de instituciones y ministerios, como parte del tradicional Sandwichatón, que se realiza por tercer año consecutivo.

“Los llevamos al oncológico para compartirlos con pacientes y familiares”, relató. En su intervención también mencionó 173 casos positivos de cáncer de mama, aunque el fragmento suministrado no precisa a qué programa o periodo corresponden. Sobre las pruebas de detección, indicó: “También hemos realizado 312 pruebas de PSA solamente este año”. “Durante octubre vamos a seguir sumando acciones”, aseguró.

Con información de Luis Alberto Jiménez.