Panamá Oeste analiza retos y oportunidades ante el crecimiento de la provincia

Estos temas fueron abordados durante el foro “Panamá Oeste: crecimiento y desarrollo”, en el que empresarios, autoridades y especialistas analizaron alternativas para impulsar la economía de la región.

El crecimiento poblacional y económico de Panamá Oeste plantea nuevos desafíos para la provincia, principalmente en materia de infraestructura, movilidad, generación de empleo y acceso a oportunidades. Estos temas fueron abordados durante el foro “Panamá Oeste: crecimiento y desarrollo”, en el que empresarios, autoridades y especialistas analizaron alternativas para impulsar la economía de la región.

Juan Antonio Ledezma, presidente de la Cámara de Turismo de Panamá Oeste, destacó la importancia de conectar a los distintos sectores para aprovechar las ventajas competitivas de los cinco distritos de la provincia y las oportunidades que surgen con los grandes proyectos que se desarrollan a nivel nacional.

“Lo que pretendemos es poner a la población en contacto para que podamos aprovechar las ventajas competitivas que tiene la provincia, los cinco distritos, y para que podamos aprovechar las ventajas que da el desarrollo del país con los megaproyectos a nivel nacional”, indicó Ledezma.

El turismo fue identificado como uno de los sectores con mayor potencial para contribuir al desarrollo de Panamá Oeste. La provincia cuenta con una extensa franja costera en el Pacífico, además de destinos naturales que podrían atraer a visitantes nacionales e internacionales.

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Gloria de León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, señaló que el siguiente paso es consolidar la oferta existente y conectar los distintos atractivos.

“Ahora hay que consolidar el producto, es decir, todos estos productos deben crearse a modo de un circuito para que ese turista tenga las opciones de qué hacer en Panamá Oeste”, explicó.

Para el sector empresarial, el desafío no se limita a atraer nuevos residentes o inversiones, sino a generar las condiciones para que una mayor parte de las oportunidades económicas permanezcan en la provincia y beneficien a su población.

Durante el foro también se analizaron temas relacionados con las grandes inversiones y el desarrollo responsable, tomando en cuenta que Panamá Oeste concentra cada vez a más habitantes y, por ello, requiere fortalecer sus servicios, infraestructura y movilidad para mantener su competitividad.

Los participantes coincidieron en la necesidad de planificar el crecimiento de la provincia de manera que el desarrollo económico esté acompañado de mejores condiciones para quienes viven y trabajan en Panamá Oeste.

Con información de Yamy Rivas