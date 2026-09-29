Advierten sobre aumento de estafas en compras en línea durante fin de año

Los delincuentes han perfeccionado sus métodos para atraer a usuarios interesados en conseguir productos a precios bajos, utilizando ofertas llamativas que pueden terminar en el robo de dinero o de información personal y financiera.

Ciudad de Panamá/Las estafas relacionadas con compras en línea se encuentran entre los delitos digitales más frecuentes y las autoridades advierten sobre un posible incremento de estos casos durante los últimos meses del año, cuando aumentan las promociones, descuentos y transacciones a través de plataformas digitales y redes sociales.

De acuerdo con las autoridades de seguridad, los delincuentes han perfeccionado sus métodos para atraer a usuarios interesados en conseguir productos a precios bajos, utilizando ofertas llamativas que pueden terminar en el robo de dinero o de información personal y financiera.

Jahat Bliss, mayor de la DIJ, explicó que uno de los principales indicios de una posible estafa son los precios excesivamente bajos.

“En estas actividades, que son ofertas extremadamente accesibles, que no sabe si el precio es como un genérico en un nivel y cuando vamos a observar está extremadamente bajo, eso es una alerta”, señaló Bliss.

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También recomendó verificar la antigüedad y autenticidad de los perfiles antes de realizar cualquier transacción: “Otra alerta puede ser que el perfil al que uno va a acceder no está verificado o es un perfil que tiene poco tiempo, y eso son indicativos de que posiblemente podamos ser víctimas de una estafa”.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentra la creación de páginas web clonadas y perfiles falsos en redes sociales que aparentan pertenecer a tiendas reconocidas o marcas de prestigio. Los delincuentes utilizan promociones por tiempo limitado o precios considerablemente inferiores al mercado para presionar a los usuarios a realizar la compra.

Una vez que la víctima efectúa el pago mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito, los supuestos vendedores dejan de responder y el producto nunca es entregado.

Las autoridades identifican cinco principales riesgos digitales a los que deben estar atentos los usuarios:

Promociones y ofertas falsas.

Sitios web falsos.

Phishing y smishing, mediante mensajes o enlaces fraudulentos.

Suplantación de identidad en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Robo de credenciales y datos financieros.

Ante el aumento de las compras por internet, las autoridades recomiendan verificar que las plataformas sean legítimas, desconfiar de precios demasiado bajos y evitar compartir contraseñas, códigos de seguridad o información bancaria a través de enlaces recibidos por mensajes o redes sociales.

Con información de Hellen Concepción