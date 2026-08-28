Panamá registra un promedio de 18 estafas al día en lo que va del 2026: los fraudes informáticos se disparan

Del total registrado este año, 3,675 corresponden al delito de estafa contemplado en el artículo 220, lo que representa el 92.6% de todas las noticias criminales por estafa y otros fraudes.

El delito de estafa y otros fraudes continúa en aumento en Panamá. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, el Ministerio Público registró 3,970 noticias criminales a nivel nacional, un incremento de 14% frente a las 3,482 contabilizadas durante el mismo período de 2025.

La cifra representa un promedio de 18 denuncias por día durante los primeros siete meses del año. Julio cerró con 575 casos, igualando a enero como los meses con mayor cantidad de registros en lo que va de 2026.

Los datos forman parte de los informes estadísticos del Ministerio Público, que advierte que las cifras son preliminares y están sujetas a actualización.

La estafa concentra la mayoría de los casos

Del total registrado este año, 3,675 corresponden al delito de estafa contemplado en el artículo 220, lo que representa el 92.6% de todas las noticias criminales por estafa y otros fraudes.

Le siguen la modificación o manipulación de programas informáticos, contemplada en el artículo 226, con 190 casos, y la estafa agravada, con 79 registros.

Precisamente, el fraude relacionado con la manipulación de programas informáticos presenta el crecimiento más llamativo.

Este delito pasó de 46 casos en 2025 a 190 en 2026, un aumento de 313%. De los 190 casos registrados este año, 119 se concentraron entre mayo y julio, lo que evidencia un repunte durante los últimos meses del período analizado.

Panamá concentra más de la mitad de las denuncias

La provincia de Panamá encabeza la lista nacional con 2,296 noticias criminales, equivalentes al 57.8% del total.

Dentro de esta provincia, el distrito de San Miguelito acumuló 207 casos.

En segundo lugar aparece Panamá Oeste, con 526 denuncias, frente a las 396 registradas en el mismo período de 2025. Esto representa un incremento de 33%.

Chiriquí ocupa el tercer lugar, con 351 casos.

Aunque Colón no se encuentra entre las provincias con mayor cantidad absoluta de denuncias, sí registra un incremento importante: pasó de 117 casos en 2025 a 151 en 2026, un aumento de 29%.

Los Santos también experimentó un crecimiento, al pasar de 64 a 86 casos, mientras que Veraguas presentó una reducción de 96 a 82 denuncias, equivalente a una caída de 15%.

Algunas regiones reportan menos casos

En Herrera, las noticias criminales por estafa y otros fraudes disminuyeron 6%.

Las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé registraron los menores volúmenes del país, con 1 y 3 casos, respectivamente. En ambos casos, el registro representa una reducción de 100% frente al período anterior.

La Comarca Emberá no reportó casos durante ninguno de los dos períodos comparados.

El comportamiento refleja que, aunque la estafa tradicional continúa concentrando la mayoría de las denuncias, los delitos vinculados con la manipulación de programas informáticos muestran un crecimiento considerablemente más acelerado.

El Ministerio Público señala que la información procede del Centro de Estadísticas de la institución y de la Plataforma del Sistema Penal Acusatorio, y corresponde a cifras preliminares sujetas a actualización.