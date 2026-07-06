Decomisan más de 47 toneladas de drogas en los primeros cinco meses de 2026

De acuerdo con el informe, la cocaína representó la mayor parte de los decomisos, con 28,466,115.84 gramos incautados, equivalente al 60.5 % del total de las sustancias decomisadas.

Ciudad de Panamá/La Procuraduría General de la Nación informó que, a través de las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas y en coordinación con los estamentos de la Fuerza Pública, logró la incautación de 47.04 toneladas de sustancias ilícitas entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, como resultado de diversas investigaciones y operaciones desarrolladas a nivel nacional.

De acuerdo con el informe, la cocaína representó la mayor parte de los decomisos, con 28,466,115.84 gramos incautados, equivalente al 60.5 % del total de las sustancias decomisadas.

La marihuana ocupó el segundo lugar con 18,454,663.71 gramos, lo que corresponde al 39.2 % del total. Además, las autoridades decomisaron 101,132.36 gramos de metanfetaminas, 10,559.80 gramos de THC, 565.78 gramos de MDMA o éxtasis y 10,701.26 gramos de otras sustancias ilícitas.

Por provincias, Colón encabezó la lista con la mayor cantidad de droga incautada, al registrar 13,383,197.70 gramos, cifra que representa cerca del 28.5 % del total nacional. En esta provincia predominó el decomiso de cocaína, con 10,115,242.02 gramos, seguido de marihuana, con 3,267,645.40 gramos.

En la Región Metropolitana y la provincia de Panamá se decomisaron 9,519,856.08 gramos de sustancias ilícitas. Del total, 7,507,370.83 gramos correspondieron a cocaína y 1,901,173.05 gramos a marihuana.

Asimismo, esta región concentró la mayor cantidad de metanfetaminas decomisadas, con 94,465.50 gramos, además de 5,737.96 gramos de THC y 481.45 gramos de éxtasis, reflejando una alta incidencia en la incautación de drogas sintéticas.

La Procuraduría también destacó los resultados obtenidos en las provincias de Chiriquí, Panamá Oeste, Los Santos y Darién, donde las acciones operativas y la aplicación de técnicas especializadas de investigación permitieron el decomiso de diversos tipos de sustancias ilícitas.

Las autoridades señalaron que estos resultados forman parte de la estrategia permanente para combatir el narcotráfico y otras actividades relacionadas con el tráfico ilegal de drogas en el país.