Incautan 220 paquetes de presunta droga en contenedor con destino a Australia

De acuerdo con las autoridades, la droga fue localizada durante una diligencia de allanamiento y registro a un contenedor, donde los paquetes estaban ocultos. El cargamento tenía como destino final la ciudad de Sídney, Australia .

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 220 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron incautados por unidades de la Policía Nacional durante un operativo desarrollado en un puerto del Pacífico, como parte de las acciones contra el narcotráfico transnacional.

La operación fue ejecutada por la Dirección Nacional Antidrogas (DNAD) y la Unidad Técnica de Operaciones Antidrogas (UTOA), en coordinación con el Ministerio Público, en el marco del Plan Firmeza.

De acuerdo con las autoridades, la droga fue localizada durante una diligencia de allanamiento y registro a un contenedor, donde los paquetes estaban ocultos. El cargamento tenía como destino final la ciudad de Sídney, Australia.

La Policía Nacional informó que este decomiso forma parte de los esfuerzos permanentes para impedir que organizaciones criminales utilicen la plataforma logística panameña para el tráfico internacional de drogas.

Asimismo, la institución destacó que mantiene una estrecha coordinación con las autoridades portuarias y organismos internacionales para fortalecer las acciones dirigidas a combatir el narcotráfico transnacional y desarticular las redes dedicadas a este delito.

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