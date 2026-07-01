Capturan en La Chorrera a uno de los más buscados por homicidio agravado cometido en Veraguas

Tras su aprehensión, el sospechoso fue trasladado para los trámites correspondientes y quedó a órdenes de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de la provincia de Veraguas , que continuará con el proceso de investigación.

La Chorrera, Panamá Oeste/Un hombre de 21 años que figuraba en la lista de los más buscados por las autoridades por un caso de homicidio doloso agravado fue capturado durante un operativo realizado en el distrito de La Chorrera.

La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, aprehendió a Aldair Antonio Cabrera González, quien era requerido por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido en la provincia de Veraguas.

La captura se llevó a cabo mediante una diligencia de allanamiento en una residencia ubicada en el corregimiento de Playa Leona, donde se mantenía oculto el sospechoso.

De acuerdo con las investigaciones, Cabrera González está presuntamente relacionado con un hecho registrado el 7 de junio de 2026 en el distrito de Cañazas, provincia de Veraguas, en el que una persona perdió la vida a consecuencia de heridas provocadas con un arma blanca.

Tras su aprehensión, el sospechoso fue trasladado para los trámites correspondientes y quedó a órdenes de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de la provincia de Veraguas, que continuará con el proceso de investigación.

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