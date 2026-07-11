Aeronaval decomisa 571 paquetes de presunta droga en el Archipiélago de las Perlas

Con este nuevo decomiso, el Servicio Nacional Aeronaval informó que la cantidad de presuntas sustancias ilícitas incautadas durante 2026 asciende a 40,472 paquetes , como resultado de 64 operaciones desarrolladas en diferentes puntos del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 571 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron decomisados y tres personas aprehendidas durante una operación del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) al sur de Punta Coco, en el Archipiélago de las Perlas, en el Pacífico Oriental.

La acción se desarrolló en el marco de la Operación Escudo Protector, estrategia con la que las autoridades buscan reforzar la vigilancia y la seguridad en las aguas jurisdiccionales del país.

De acuerdo con el Senan, la incautación fue posible luego de que unidades aeronavales detectaran una embarcación de pesca artesanal con comportamiento sospechoso durante un patrullaje marítimo. Al abordar la nave, los agentes localizaron los paquetes de presunta droga ocultos en las bodegas de carga.

En coordinación con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá, la embarcación, los tres tripulantes y la evidencia fueron trasladados a la Base Naval Capitán de Fragata D.E.M. Noel Antonio Rodríguez Justavino, donde se realizó el conteo oficial de los 571 paquetes.

Con este nuevo decomiso, el Servicio Nacional Aeronaval informó que la cantidad de presuntas sustancias ilícitas incautadas durante 2026 asciende a 40,472 paquetes, como resultado de 64 operaciones desarrolladas en diferentes puntos del país.

La institución reiteró que mantendrá las operaciones por aire, mar y tierra para combatir a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y evitar que estas sustancias ilícitas lleguen a las comunidades panameñas.