Secretario de Guerra, Pete Hegseth, anuncia inversión histórica de Estados Unidos a sus aliados en lucha contra el narcotráfico

El funcionario señaló que “la izquierda internacional, apoyada por los medios de comunicación de la izquierda, quiere imponer la competencia de la Corte Penal Internacional sobre las operaciones de Estados Unidos y nuestros países aliados”; pidió a los miembros de la coalición que se salgan de la Corte Penal Internacional.

Ciudad de Panamá/El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien arribó a Panamá este miércoles para cumplir con una agenda enfocada en el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, anunció una inversión histórica en defensa y reafirmó el compromiso de su país de apoyar a las naciones que integran la Coalición de las Américas contra los Cárteles.

Durante el foro celebrado en Panamá, Hegseth señaló que el Departamento de Guerra contará con un presupuesto de $1.5 billones, destinado a garantizar que Estados Unidos mantenga su capacidad militar. Aunque no precisó cuánto de ese monto se asignará específicamente a la coalición, aseguró que su país respaldará a los miembros que también inviertan en su defensa y participen activamente en las operaciones conjuntas.

El Departamento de Guerra se dispone a apoyarlos a ustedes para fortalecer sus capacidades militares, pero claro, también esperamos que ustedes hagan sus propias inversiones en sus capacidades y que esas inversiones se inviertan en recursos de defensa”, manifestó.

Hegseth sostuvo que Estados Unidos priorizará la cooperación con los países que demuestren un compromiso concreto con la lucha contra las organizaciones criminales.

Si los países toman en serio su defensa, el Departamento de Guerra habrá de priorizar sus esfuerzos por fortalecer sus capacidades para luchar hombro con hombro en el campo de batalla”, expresó.

El funcionario estadounidense destacó los resultados de las operaciones marítimas desarrolladas contra el narcotráfico. Según las cifras que presentó, el desplazamiento de embarcaciones vinculadas con esta actividad se redujo un 65% en el Caribe occidental, un 60% en el Caribe oriental y cerca de un 50% en el Pacífico oriental.

Es un mal momento subirse en una lancha de narcotráfico en el hemisferio occidental”, advirtió Hegseth, al sostener que las acciones ejecutadas han obligado a los traficantes a modificar sus tácticas y salir de sus zonas habituales de operación.

El secretario comparó a los cárteles con organizaciones terroristas y planteó que deben enfrentarse mediante una coalición con capacidad operativa, no limitada a la coordinación entre gobiernos.

“Vamos a coordinar, claro, pero se trata de las operaciones que podemos llevar a cabo juntos, conjuntamente, en pro de la protección de nuestra soberanía individual y de todo el hemisferio”, afirmó.

Hegseth aclaró que Estados Unidos busca establecer una alianza entre los países de la región y no una relación de dominio o dependencia. Además, se comprometió a acompañar a los integrantes de la coalición desde la Casa Blanca y el Pentágono.

“No hay tiempo que perder y no hay un mejor momento que ahora, y estaremos con ustedes. Yo me comprometo, de la Casa Blanca hasta el Pentágono, hombro con hombro. Yo les aseguro que vamos a apoyarlos a cada paso que demos”, manifestó.

Durante su intervención, también agradeció el liderazgo de Panamá y destacó la cooperación alcanzada con el Gobierno del presidente José Raúl Mulino durante el último año.

Sobre la Corte Penal Internacional y la doctrina Monroe

El funcionario señaló que “la izquierda internacional, apoyada por los medios de comunicación de la izquierda, quiere imponer la competencia de la Corte Penal Internacional sobre las operaciones de Estados Unidos y nuestros países aliados. No hay ninguna base legítima para esa expansión de poder de la Corte Penal Internacional. Nuestros esfuerzos en esta área, bajo las leyes de conflicto armado, son legales”.

“Por eso, la Corte Penal Internacional representa una amenaza a su soberanía, a sus constituciones y se opone a los intereses nacionales de su gente, al igual que de nuestro país”.

En ese sentido, pidió a los integrantes de la coalición salirse. “Por eso aliento a todos los miembros de la coalición a que se salgan de la Corte Penal Internacional y que rechacen sus tentativas por robarles a ustedes su soberanía y a sus cortes su soberanía”. Además, añadió que “yo tomé un juramento ante la Constitución de mi país, no ante un órgano o una corte internacional”.

Sobre la doctrina Monroe indicó que “la doctrina Monroe fue la primera medida adoptada por Estados Unidos en contra de la injerencia de Europa, declarando a los poderes coloniales europeos que considerábamos cualquier amenaza contra las naciones libres de este hemisferio como una amenaza contra Estados Unidos”.

Sobre la política actual del Gobierno estadounidense, declaró “ahora, bajo el liderazgo visionario y claro del presidente Trump, se ha lanzado el corolario Trump a la doctrina Monroe”.

Y añadió que “vamos a defender nuestro hemisferio de las amenazas externas a nuestra soberanía nacional, sea del narcoterrorismo o de otros actores extranjeros alineados, negándoles acceso o que adopten posiciones futuras que puedan de alguna forma amenazar nuestras capacidades”.

Más temprano

A su llegada, Hegseth se reunió con el presidente de la República, José Raúl Mulino, como parte de una visita que también contempla actividades vinculadas a la seguridad regional y la defensa del canal de Panamá.

De acuerdo con la agenda divulgada, Hegseth también sostendrá reuniones con altos funcionarios de Colombia, se reunirá con militares estadounidenses que participan en cursos de entrenamiento de operaciones en la selva y observará los ejercicios del Panamax 2026, que se desarrollan en Panamá.

Los ejercicios multinacionales Panamax 2026 comenzaron el pasado 3 de agosto y cuentan con la participación de contingentes militares y de seguridad de distintos países. La visita de Hegseth se desarrolla paralelamente a estas maniobras, que tienen entre sus objetivos fortalecer la coordinación y capacidad de respuesta ante amenazas a la seguridad regional.

También se encuentra en Panamá el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, quien participa en las actividades relacionadas con el ejercicio Panamax 2026 y estuvo presente en el foro de la coalición durante la jornada del martes.

La visita de Hegseth, según ha señalado el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, está enfocada en fortalecer la cooperación bilateral para la defensa del canal de Panamá y enfrentar desafíos comunes, entre ellos el narcotráfico y la migración irregular.

Esta es la segunda visita de Hegseth a Panamá. El funcionario estuvo en el país en abril de 2025, cuando participó en la Conferencia de Seguridad Centroamericana y sostuvo reuniones con el presidente Mulino y otras autoridades panameñas. Durante aquella visita también se suscribió un memorando de entendimiento relacionado con la cooperación en materia de seguridad.

Ahora, su presencia en Panamá vuelve a colocar en el centro de la agenda bilateral la cooperación en seguridad, la lucha contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y la coordinación regional frente a amenazas comunes.

La reunión entre Hegseth y Mulino será uno de los principales puntos de la agenda de este miércoles y se espera que posteriormente se conozcan los resultados de este encuentro y de las demás actividades que cumplirá el funcionario estadounidense en territorio panameño.

Información de María De Gracia

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