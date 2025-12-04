El uso de Signal por parte de Hegseth puso en riesgo a fuerzas estadounidenses

La publicación de este informe aumenta la presión sobre el secretario de Guerra, que es el nuevo término que utiliza el gobierno Trump.

estados unidos/El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, utilizó la aplicación de mensajería comercial Signal para discutir ataques en Yemen, lo que puso en riesgo información sensible y la seguridad de las tropas, informó el jueves el organismo independiente de supervisión del Pentágono.

"El secretario envió información no pública del Departamento de Defensa que identificaba la cantidad y los horarios de ataque de aeronaves tripuladas estadounidenses sobre territorio hostil a través de una red no aprobada y no segura", dijo la oficina del inspector general en un informe.

"El uso de un teléfono celular personal para realizar tareas oficiales y enviar información no pública del Departamento de Defensa a través de Signal implica el riesgo potencial de comprometer información sensible del Departamento de Defensa, lo que podría causar daño al personal del Departamento de Defensa y a los objetivos de la misión", añadió.

La publicación de este informe aumenta la presión sobre el secretario de Guerra, que es el nuevo término que utiliza el gobierno Trump.

Hegseth ya ha sido criticado esta semana por su papel en los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe, en especial tras el doble disparo contra una embarcación el 2 de septiembre en el que murieron 11 presuntos narcos.

Ese fue el primer ataque de esta campaña que ha causado inquietud entre gobiernos de izquierda de la región.

Estados Unidos lleva a cabo una campaña militar en Yemen contra los rebeldes hutíes para proteger la navegación en el mar Rojo.

Donald Trump apartó en mayo al entonces asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, tras las revelaciones de un periodista de la revista The Atlantic, quien fue añadido por error a un grupo de discusión en Signal sobre estos ataques.

La conversación contenía mensajes en los que Hegseth revelaba la hora de los ataques unas horas antes de que tuvieran lugar, así como información sobre los equipos militares empleados.

El jefe del Pentágono ha negado que se divulgaran datos comprometedores a través de Signal.

Las conclusiones de la investigación constituyen "una exoneración TOTAL" del secretario, escribió su portavoz el miércoles por la noche en X.

"Demuestra lo que sabíamos desde el principio: no se compartió ninguna información clasificada como secreta", añadió Sean Parnell, asegurando que "el asunto está cerrado".