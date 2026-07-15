Embajador de EEUU, Kevin Marino Cabrera, responde a la diputada Patsy Lee por tema de la visa

Marino Cabrera indicó que no considera estas acciones como amenazas y sostuvo que Estados Unidos tiene la facultad de aprobar, negar o revocar visas de acuerdo con sus leyes.

Ciudad de Panamá/ El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, se pronunció sobre las declaraciones de la diputada Patsy Lee, quien aseguró haber recibido advertencias relacionadas con su visa estadounidense.

La controversia surgió tras versiones sobre una supuesta revocatoria del documento. Lee manifestó que su visa había expirado y que tomó la decisión de no renovarla, aunque señaló que anteriormente recibió advertencias desde la Embajada de Estados Unidos.

Consultado por TVN Noticias, Marino Cabrera indicó que no considera estas acciones como amenazas y sostuvo que Estados Unidos tiene la facultad de aprobar, negar o revocar visas de acuerdo con sus leyes, políticas migratorias y criterios de seguridad nacional.

“Como he dicho en el pasado, nosotros no hablamos de casos particulares, pero ella ha decidido decirlo y está dentro de su derecho. Lo que le puedo decir es que ella quisiera decir que se le expiró; sin embargo, se te puede quitar antes de que se te expire. Las dos cosas son posibles, pero si ella duda, que aplique de nuevo para que vea sus resultados”, expresó el diplomático.

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El embajador Cabrera ha reiterado que una visa representa un privilegio y no un derecho, y que las decisiones sobre estos documentos pueden adoptarse independientemente de la profesión o del cargo público de una persona.

La situación se produce en un contexto marcado por las relaciones de la diputada con la República Popular China. Lee preside el Grupo Parlamentario de Amistad entre Panamá y China, desde donde ha participado en reuniones e intercambios con representantes y autoridades del país asiático.

Las declaraciones se suman al debate generado en Panamá sobre el manejo de las visas estadounidenses y las tensiones diplomáticas relacionadas con los vínculos de funcionarios y figuras políticas de la región con China.

Con información de Yamy Rivas