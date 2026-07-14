Diputada Patsy Lee responde a los rumores sobre supuesta revocatoria de su visa de EEUU

La diputada Lee señaló que el año pasado, cuando tomó la iniciativa de conformar el grupo de amistad parlamentario entre Panamá y China, recibió una advertencia directa.

Ciudad de Panamá/La diputada Patsy Lee aclaró los rumores surgidos en torno a la supuesta revocatoria de su visa de Estados Unidos, explicando que su documento de viaje venció en febrero de este año y que tomó la decisión personal de no iniciar un proceso de renovación.

La diputada Lee enfatizó que no se le puede retirar un documento con el que actualmente no cuenta.

Según la diputada Lee, el año pasado, cuando tomó la iniciativa de conformar el grupo de amistad parlamentario entre Panamá y China, recibió una advertencia directa, según la diputada, por parte de un enlace de la Embajada de Estados Unidos.

Patsy Lee relató que fue contactada vía telefónica para indicarle que, de participar en la creación de dicho grupo, podría enfrentar la pérdida de su visado.

A pesar de la advertencia, la diputada decidió seguir adelante con la iniciativa, argumentando que la Asamblea Nacional siempre ha mantenido este tipo de grupos de cooperación con la República Popular China a lo largo de los años.

Asimismo, la diputada Lee denunció que otros diputados de diversas bancadas que integran este grupo de amistad y que formaron parte de una reciente gira a China también han recibido advertencias similares, e incluso se intentó realizar un boicot para evitar que asistieran al viaje.

Finalmente, Lee puntualizó que la labor de los diputados se debe prioritariamente a los intereses del país, por lo que no se pueden condicionar las decisiones nacionales ante el temor de perder una visa.