Panamá inicia proceso formal para exención de visas a Estados Unidos

De manera virtual, participaron altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encabezados por el equipo responsable del Programa de Exención de Visas.

Panamá y Estados Unidos instalaron un Grupo de Trabajo Interinstitucional que marca el inicio formal del proceso para que el país aspire a ingresar al Programa de Exención de Visas de Estados Unidos.

El primer encuentro fue encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos A. Hoyos, y tuvo como objetivo definir los requisitos técnicos, operativos y de seguridad que deben cumplir las distintas entidades del Gobierno Nacional para avanzar en este proceso.

Según informó la Cancillería, el trabajo se desarrollará bajo un enfoque de coordinación interinstitucional, fortalecimiento de la seguridad fronteriza y mejora del intercambio de información, en estrecha cooperación con la Embajada de Estados Unidos en Panamá y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Durante la reunión, Hoyos destacó que la conformación del grupo representa un paso estratégico de alta trascendencia para Panamá, al tratarse de un proceso que exige una visión de Estado y una responsabilidad compartida con un socio histórico como Estados Unidos.

El canciller encargado subrayó que el Programa de Exención de Visas es un mecanismo basado en la confianza, que requiere estándares elevados en seguridad, gestión migratoria, integridad documental e intercambio de información, y aclaró que su cumplimiento demanda el esfuerzo articulado de múltiples instituciones del Estado.

Asimismo, indicó que el grupo de trabajo permitirá alinear políticas públicas, identificar brechas, evitar duplicidades y asegurar coherencia entre los compromisos internacionales y su implementación interna.

Hoyos precisó que la eventual exención de visas no debe verse únicamente como una facilidad migratoria, sino como una herramienta para fortalecer los vínculos entre ambas sociedades, fomentar los intercambios académicos, culturales y empresariales, y profundizar el contacto entre los pueblos, bajo estrictos estándares de seguridad.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, señaló que su Gobierno trabaja de manera conjunta con Panamá para compartir información y garantizar que los viajes se realicen de forma segura y eficiente. Añadió que se trata de un proceso complejo que no será inmediato, pero que avanza de forma coordinada conforme a los requisitos establecidos por la ley estadounidense.

En la reunión participaron también el embajador de Panamá en Estados Unidos, José Miguel Alemán; la cónsul general de Estados Unidos en Panamá, Melanie Rubenstein; el director de la Autoridad de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas; la subdirectora del Servicio Nacional de Migración, Erly Miranda; el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, Manuel Moreno; y la jefa de Visas del Consejo de Seguridad, Virginia Ferrer, además de representantes del Ministerio de Gobierno y del propio Servicio Nacional de Migración.

El proceso se encuentra actualmente en fase de negociación formal. La solicitud fue presentada el mes pasado por el presidente José Raúl Mulino, quien destacó que Panamá ya cumple uno de los requisitos clave del programa: una tasa de rechazo de visas inferior al 4%, y manifestó su expectativa de concretar este objetivo durante la actual administración.