Rectora de la Unachi analizará sanciones de Antai según estatus de los funcionarios

La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas, se refirió a la resolución de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) que sanciona a 14 funcionarios de esta casa de estudios y recomienda su destitución, tras una investigación relacionada con presuntas irregularidades administrativas.

Bonaga aseguró que la Unachi respeta el trabajo realizado por Antai y que se mantendrá atenta a que se cumplan todos los debidos procesos, antes de adoptar decisiones finales sobre el futuro laboral de los funcionarios señalados.

Explicó que la aplicación de las sanciones dependerá del estatus de cada funcionario, ya que algunos pertenecen a la carrera administrativa, mientras que otros son eventuales, lo que implica procedimientos distintos dentro de la universidad.

“Hay funcionarios de carrera administrativa que tienen su proceso internamente en la universidad, y otros que son eventuales. En ambos casos existe una comisión interna de disciplina que analizará cada expediente”, indicó la rectora, al tiempo que destacó que Antai ha realizado un estudio muy completo sobre la situación.

Bonaga confirmó además que existen al menos 40 investigaciones adicionales en curso dentro de la Unachi por posibles casos de nepotismo, lo que evidencia que el tema continúa bajo revisión institucional.

La rectora defendió los procesos de contratación de la universidad, subrayando que tanto el personal administrativo como docente debe cumplir con procedimientos formales de ingreso, y negó que se realicen nombramientos de manera discrecional.

Nadie entra a la Unachi a dedo. Todo se hace mediante concursos, y en el caso de los docentes, los requisitos son aún más rigurosos”, afirmó.

Ante la consulta sobre la implementación de nuevos controles internos para evitar prácticas relacionadas con vínculos de consanguinidad, Bonagas sostuvo que ya se están aplicando correctivos desde la Dirección de Recursos Humanos, con el objetivo de impedir que situaciones similares se repitan en el futuro.

La resolución de Antai forma parte de las acciones orientadas a combatir el nepotismo y fortalecer la transparencia en las instituciones públicas, mientras la Unachi evalúa los pasos a seguir conforme a la normativa vigente.