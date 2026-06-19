Anne Hathaway presume su pancita y revela que espera su tercer hijo

La actriz, de 43 años, y Adam Shulman, de 45, están casados desde 2012 y ya son padres de dos niños, Jonathan y Jack.

La actriz estadounidense Anne Hathaway sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que está embarazada de su tercer hijo junto a su esposo, el actor y productor Adam Shulman.

La ganadora del Premio Óscar compartió la noticia a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde aparece mostrando su barriguita mientras sonríe ante la cámara. La publicación estuvo acompañada por el mensaje: "x Baby I'm yours x", una referencia a la clásica canción "Baby, I'm Yours". El video acumuló rápidamente miles de "me gusta" y cientos de mensajes de felicitación de fanáticos y colegas del mundo del espectáculo.

La actriz, de 43 años, y Shulman, de 45, están casados desde 2012 y ya son padres de dos niños, Jonathan y Jack. En diversas entrevistas, Hathaway ha confesado que la maternidad transformó profundamente su vida y le permitió sentirse más plena y auténtica tanto en el ámbito personal como profesional.

A lo largo de su carrera, Hathaway se ha consolidado como una de las figuras más importantes de Hollywood. Alcanzó la fama mundial con la película "The Princess Diaries" y posteriormente protagonizó éxitos como "The Devil Wears Prada", "Les Misérables", "Interstellar", "Ocean's 8" y "The Intern". Su interpretación de Fantine en "Les Misérables" le valió el Óscar a Mejor Actriz de Reparto en 2013. En los últimos meses también ha estado promocionando varios proyectos cinematográficos, entre ellos la secuela de "The Devil Wears Prada" y nuevas producciones que llegarán a los cines durante este año.

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En el plano sentimental, la actriz mantiene una de las relaciones más estables de Hollywood. Conoció a Adam Shulman en 2008 y, tras varios años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia privada celebrada en California. Desde entonces han procurado mantener su vida familiar alejada de los escándalos y de la exposición mediática excesiva.

Hathaway también ha hablado abiertamente sobre las dificultades que enfrentó para convertirse en madre. En el pasado reveló que atravesó problemas de fertilidad y sufrió una pérdida gestacional, experiencias que la llevaron a expresar solidaridad con otras mujeres que atraviesan procesos similares.

Con este anuncio, la actriz inicia una nueva etapa personal mientras continúa cosechando éxitos en la industria del entretenimiento, donde sigue siendo una de las estrellas más queridas y admiradas de su generación.