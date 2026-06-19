Antonela Roccuzzo reaccionó contra la prensa tras noticia falsa sobre muerte del padre de Messi

Una grave equivocación en una transmisión en vivo desencadenó una crisis mediática que involucró a figuras de la televisión, plataformas digitales y al entorno familiar de Lionel Messi.

La difusión de una información falsa sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina, provocó una rápida respuesta de la familia, generó cambios internos en un reconocido canal de streaming y derivó en una contundente reacción de Antonela Roccuzzo en redes sociales.

El episodio ocurrió durante una emisión de un programa de entretenimiento de Luzu TV, cuando la conductora Florencia Peña comunicó al aire una versión que circulaba en internet sin contar con una verificación periodística adecuada. La noticia resultó ser completamente falsa, pero su impacto fue inmediato debido a la relevancia pública de la familia Messi y al alcance de la transmisión.

En medio del programa, la conductora expresó: «Escuchá, no quiero darle una mala, pero acaba de morir el papá de Messi. Acaba de morir el papá de Messi». Mientras intentaba obtener más detalles de su equipo de producción, comenzaron a surgir dudas sobre la veracidad de la información. Instantes después, se aclaró que no existía confirmación de medios confiables ni fuentes oficiales que respaldaran el rumor.

Sin embargo, el daño ya se había extendido en redes sociales y plataformas digitales. Ante la creciente difusión de la versión, la familia del futbolista argentino reaccionó rápidamente mediante un comunicado para desmentir la información. En el mensaje se aclaró que Jorge Messi se encontraba atravesando un proceso médico controlado y evolucionando favorablemente, descartando por completo cualquier noticia relacionada con su fallecimiento.

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La situación generó una fuerte repercusión en el ámbito periodístico y abrió nuevamente el debate sobre la importancia de la verificación de información, especialmente cuando se trata de noticias sensibles relacionadas con la salud o la vida de personas reconocidas.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Nicolás Occhiato, fundador y productor general de Luzu TV. A través de un mensaje público manifestó su malestar por lo ocurrido y escribió: «Me indigna igual que a ustedes«. Posteriormente, el canal difundió un comunicado institucional para fijar su posición frente al incidente.

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En ese documento, la empresa expresó: «Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa. Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado».

La controversia continuó durante las horas siguientes. Inicialmente, Florencia Peña aseguró en una entrevista televisiva que permanecería vinculada al proyecto. Incluso afirmó: «Voy a seguir. Claro que sí, no hay nada contra mí». No obstante, más tarde publicó un extenso descargo en la red social X en el que asumió públicamente su responsabilidad y confirmó su salida definitiva de la señal.

En ese mensaje expresó: «Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor». También explicó las circunstancias que rodearon la difusión de la falsa información y señaló: «Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié».

Finalmente, concluyó su mensaje con una nueva disculpa pública: «Aun así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué».

La conductora también manifestó su intención de comunicarse personalmente con la familia del futbolista para ofrecer disculpas directas. En ese contexto señaló: «Quiero pedirles disculpas; seguramente hablaré con la mamá, a quien quiero mucho y quien me ha venido a ver al teatro».

Mientras la polémica seguía creciendo, los usuarios detectaron otro movimiento significativo. Antonela Roccuzzo dejó de seguir en Instagram las cuentas oficiales de Luzu TV, Nicolás Occhiato y Florencia Peña, una acción que muchos interpretaron como una muestra del malestar generado por la difusión de la noticia falsa que involucró al entorno de Lionel Messi en plena atención mediática por el Mundial de 2026.