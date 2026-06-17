Shrek 5: Trailer revela qué pasó con Alfonso Obregón en el doblaje latino

El esperado regreso del ogro más querido ha generado entusiasmo entre millones de seguidores de la franquicia animada de DreamWorks.

Sin embargo, el lanzamiento del primer tráiler en español latino no solo despertó interés por la nueva película, sino también una intensa conversación sobre uno de los elementos más emblemáticos de la saga: la voz del protagonista.

La ausencia de Alfonso Obregón en el avance promocional provocó sorpresa entre los fanáticos, quienes durante más de dos décadas asociaron al actor mexicano con el carismático ogro verde. Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre quién interpretará al personaje en la versión final para Latinoamérica, el adelanto reveló una voz diferente, alimentando las especulaciones sobre un posible cambio definitivo en el reparto de doblaje.

La situación ha cobrado especial relevancia debido a la estrecha relación que Obregón construyó con el personaje desde el estreno de la primera película. Su interpretación se convirtió en una referencia dentro de la industria del doblaje latinoamericano gracias al estilo, humor y personalidad que imprimió a Shrek, contribuyendo al enorme éxito que alcanzó la franquicia en la región.

A lo largo de su trayectoria, el actor ha participado en numerosos proyectos de gran impacto. Además de convertirse en la voz reconocible del ogro más famoso del cine animado, también ha dado vida a personajes como Kakashi Hatake en Naruto, Bugs Bunny, Marty en Madagascar, Ren Höek y Bob en ReBoot. Su carrera incluye igualmente trabajos como director artístico y colaboraciones en la adaptación de producciones internacionales para el público hispanohablante.

La experiencia de Obregón también se extiende al doblaje de reconocidos actores de Hollywood, entre ellos Mike Myers, Chris Tucker, Woody Allen, Chris Rock y Robert Downey Jr. Gracias a este amplio recorrido profesional, su nombre se consolidó como uno de los más destacados dentro del doblaje mexicano.

No obstante, la conversación en torno a su posible ausencia en Shrek 5 también está vinculada a acontecimientos recientes que marcaron su vida personal y profesional. En agosto de 2024, el actor enfrentó un proceso judicial derivado de una denuncia por presunto abuso sexual agravado presentada por una exalumna. La acusación se relacionaba con hechos que habrían ocurrido en Ciudad de México durante 2022.

Tras su detención y posterior permanencia bajo prisión preventiva durante varios días, el caso avanzó en los tribunales. Posteriormente, las resoluciones judiciales resultaron favorables para el actor. Uno de los expedientes concluyó con una no vinculación a proceso y otro terminó con una sentencia absolutoria, lo que permitió su liberación el 22 de agosto de 2024.

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Obregón ha sostenido públicamente que las acusaciones carecían de fundamento. En declaraciones difundidas a través de una entrevista publicada en YouTube por la actriz de doblaje Isabel Martiñón, explicó que los hechos señalados correspondían a ejercicios académicos relacionados con técnicas vocales y que no tenían ninguna intención de carácter sexual.

Asimismo, aseguró haber sido víctima de amenazas e intentos de extorsión antes de su arresto. Según su versión, familiares de la denunciante habrían realizado solicitudes económicas y exigencias vinculadas a oportunidades profesionales dentro de la industria del doblaje.

Mientras tanto, el estreno del tráiler de Shrek 5 volvió a colocar su nombre en el centro de la conversación pública. La aparición de una voz diferente para el personaje principal llevó a numerosos seguidores a preguntarse si el histórico actor fue reemplazado o si simplemente no participó en la grabación del adelanto promocional.

Hasta ahora, ni DreamWorks ni los responsables del doblaje latinoamericano han aclarado oficialmente la situación. Tampoco se ha informado si existieron negociaciones formales entre la producción y Alfonso Obregón para su posible regreso.

Antes de la publicación del avance, el propio actor había señalado que no había recibido una oferta concreta para reincorporarse a la franquicia. También explicó que, en caso de participar nuevamente, consideraba importantes aspectos relacionados con los créditos, las condiciones laborales y la dirección artística del doblaje.

Mientras continúan las especulaciones, el futuro de la voz latina de Shrek permanece sin una respuesta definitiva. Lo cierto es que la ausencia de Alfonso Obregón en el primer material promocional ha abierto uno de los debates más comentados entre los seguidores de una de las sagas animadas más exitosas de las últimas décadas.