Tom Felton vuelve a la soltería y reaviva el interés de los fans en app de citas

La vida sentimental del actor vuelve a captar la atención de los seguidores de la saga.

El actor británico Tom Felton, mundialmente conocido por dar vida a Draco Malfoy, habría puesto fin a su relación con la diseñadora de joyas Roxanne Danya después de seis años juntos y, según reportes recientes, ya reapareció en una reconocida aplicación de citas utilizada por celebridades y figuras públicas.

La noticia ha generado una fuerte repercusión entre los admiradores del intérprete de 37 años, especialmente porque su regreso al mundo de las citas coincide con un renovado interés por su estrecha amistad con Emma Watson, su compañera de reparto en la exitosa franquicia cinematográfica basada en las novelas de J.K. Rowling.

De acuerdo con información difundida por medios británicos, Felton fue visto nuevamente en Raya, una exclusiva plataforma de citas frecuentada por artistas, empresarios y personalidades del entretenimiento. Una fuente citada por la prensa aseguró haber encontrado recientemente el perfil del actor dentro de la aplicación.

“Me sorprendió que el perfil de Tom apareciera, ya que han pasado seis años desde que estuvo por última vez en Raya”, señaló la persona consultada. La misma fuente añadió: “Hay una nueva foto de sus perros, así que definitivamente ha actualizado su perfil recientemente”.

El actor había utilizado anteriormente esta plataforma en 2020, pero abandonó la aplicación poco después de iniciar una relación sentimental con Roxanne Danya. La diseñadora sudafricana y Felton se conocieron durante una estancia en Sudáfrica y posteriormente consolidaron su vínculo. En 2022, Danya incluso se trasladó al Reino Unido para compartir una vida junto al intérprete británico.

Durante los años que permanecieron juntos, ambos mantuvieron un perfil relativamente discreto respecto a su relación. Sin embargo, fueron fotografiados en distintos viajes y apariciones públicas. Uno de los momentos más comentados ocurrió durante una escapada romántica a Portofino, Italia, donde se les vio disfrutando de varios días de descanso lejos de los compromisos profesionales.

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Antes de iniciar su historia con Danya, Tom Felton mantuvo una relación de larga duración con Jade Olivia, actriz que tuvo una breve participación en la saga Harry Potter interpretando a Astoria Greengrass, esposa de Draco Malfoy en la última entrega de la franquicia.

Tras conocerse la aparente ruptura con la diseñadora, las redes sociales volvieron a centrar la atención en la histórica amistad entre Felton y Emma Watson. Ambos crecieron frente a las cámaras mientras protagonizaban una de las sagas cinematográficas más exitosas de todos los tiempos. Cuando se estrenó la primera película en 2001, Felton tenía 14 años y Watson apenas 11.

A lo largo de los años, la cercanía entre ambos alimentó constantes especulaciones sobre una posible relación sentimental. El propio actor abordó el tema en su libro autobiográfico Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard, publicado en 2022.

En sus memorias escribió: “Siempre tuve un amor secreto por Emma, aunque quizás no de la manera en que la gente quisiera escuchar”. También reconoció que entre ambos existió una conexión especial: “Eso no quiere decir que nunca haya habido una chispa entre nosotros. Definitivamente la hubo, solo que en momentos distintos”.

Durante una entrevista posterior, Felton negó que existiera algún acuerdo para mantener la relación exclusivamente en el terreno de la amistad. “No, definitivamente no. Ninguno de nosotros tuvo ese pacto”, afirmó. Además agregó: “Había química, pero nadie actuó en consecuencia, hasta donde yo sé”.

El actor también fue claro al definir la naturaleza de sus sentimientos hacia Watson. “No creo haber estado nunca enamorado de Emma, pero la amé y la admiré como persona de una manera que nunca pude explicarle a nadie”, escribió. Más adelante concluyó: “Éramos almas gemelas. Sé con certeza que siempre voy a respaldarla y que ella siempre me va a respaldar a mí”.

La admiración ha sido mutua. Emma Watson escribió el prólogo de las memorias de Felton y dejó una declaración que emocionó a los seguidores de Harry Potter. “Durante más de 20 años nos hemos amado de una manera especial”, expresó. También afirmó: “Es uno de los amores más puros que puedo imaginar. Somos almas gemelas y siempre nos hemos apoyado mutuamente. Sé que siempre será así”. Mientras Felton inicia una nueva etapa personal, el interés del público por su vida sentimental continúa tan vigente como su legado en el universo mágico.