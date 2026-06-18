Mundial 2026 selección de Argentina | Conoce más de la condición de salud del padre de Lionel Messi

Panamá/Ante la reciente propagación de noticias falsas en redes sociales que sugerían incluso el fallecimiento de Jorge Messi, de 68 años, la familia del astro argentino, Lionel Messi ha emitido un comunicado oficial para frenar las especulaciones y aclarar la situación real de su salud.

Los allegados al capitán de la Selección Argentina expresaron su profundo malestar ante la falta de sensibilidad y respeto con la que se han manejado estas versiones infundadas. En el texto, la familia aclara que Jorge Messi se encuentra actualmente bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro de su cuadro clínico. Asimismo, hicieron un llamado a la privacidad y la prudencia, subrayando que solo el entorno más cercano posee información veraz sobre su estado.

Esta situación familiar ha tenido un impacto visible en el ámbito deportivo. Durante el debut de Argentina en el Mundial 2026, se vio a un Lionel Messi visiblemente afectado emocionalmente, llegando a las lágrimas tras anotar el primero de tres goles contra la selección de Argelia. Posteriormente, en una conferencia de prensa, el futbolista confirmó que ha atravesado días difíciles y complicados por motivos ajenos al fútbol, agradeciendo el apoyo incondicional de sus compañeros de equipo y de toda la delegación.

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Messi hace trabajo de recuperación tras su primer recital en el Mundial

Todavía con los ecos resonando de su espectacular triplete del martes ante Argelia (3-0) en el debut de Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi volvió este miércoles a los entrenamientos a las órdenes de Lionel Scaloni en Kansas City, con los habituales ejercicios de recuperación post-partido.

En un nuevo día soleado, se vio a Messi entrar sonriente y relajado al césped, con una botella de plástico en una mano, dentro de un pequeño grupo en el que se le vio hablando especialmente con Lautaro Martínez y con Rodrigo De Paul, ese último compañero suyo en el Inter Miami.

También se unió a ellos Thiago Almada, que llevaba un mate, ante la mirada de la prensa congregada en las instalaciones del Sporting Kansas City.

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Todos ellos formaban parte del grupo de titulares que vio su práctica limitada a labores regenerativas en el gimnasio y en el césped, sentados durante parte de la sesión, pudieron seguir el entrenamiento del resto de sus compañeros, los que no jugaron o lo hicieron poco en el duelo ante los argelinos.

"Los jugadores que hicieron trabajos de campo, tuvieron una sesión algo más intensa, en donde practicaron acciones de juego en espacio reducido, movimientos de presión y recuperación, y fútbol tenis para ponerle fin a la jornada", explicó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en su página web.

En su parte médico del día señaló que el defensor Nicolás Tagliafico, teórico lateral zurdo titular y que no jugó ante Argelia por una sobrecarga en un gemelo, se ejercitó y sigue "con una evolución favorable".

Con la primera misión cumplida y un inicio de Mundial muy positivo, en contraste con la derrota del debut ante Arabia Saudita en Catar 2022, Argentina pone ya su punto de mira en el siguiente desafío, que será el lunes contra Austria en Arlington, cerca de Dallas.

(Via AFP)