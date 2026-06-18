Panamá/República Checa y Sudáfrica igualaron 1-1 en un intenso partido de la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026, disputado este jueves.

El conjunto europeo abrió el marcador muy temprano gracias a Michal Sadilek al minuto 5. Cuando parecía que los checos se llevaban la victoria, Teboho Mokoena empató de penal al 83' tras una mano dentro del área.

El encuentro fue dirigido por Tori Penso, la única árbitra femenina del torneo. Con este resultado, México podía asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final si derrotaba a Corea del Sur.