EN VIVO Mundial 2026 | Suiza vs Bosnia y Herzegovina partido correspondiente al Grupo B

Panamá/La emoción del Mundial 2026 continúa desde la ciudad de Los Ángeles con un atractivo duelo del Grupo B, donde Suiza y Bosnia y Herzegovina buscarán dar un paso gigantesco hacia la clasificación a los octavos de final.

La selección suiza llega con la sensación de haber dejado escapar dos puntos en su debut tras empatar 1-1 ante Qatar, en un partido que dominó durante varios tramos. Ahora, el equipo dirigido por Murat Yakin intentará demostrar por qué es uno de los favoritos del grupo y mantener su destacado historial en las fases de grupos de los grandes torneos.

Del otro lado estará una inspirada Bosnia y Herzegovina, que rescató un valioso empate 1-1 frente a Canadá y que acumula nueve encuentros consecutivos sin perder. Los balcánicos sueñan con hacer historia y alcanzar por primera vez la fase eliminatoria de una Copa del Mundo como nación independiente.

El encuentro promete intensidad desde el primer minuto, ya que ambos equipos saben que una victoria puede encaminarlos hacia la siguiente ronda y dejar muy bien posicionadas sus aspiraciones mundialistas.

Acompáñanos en esta cobertura EN VIVO y sigue cada jugada, las incidencias, las alineaciones, los goles y todas las emociones del partido entre Suiza y Bosnia y Herzegovina desde Los Ángeles. ¡Que ruede el balón en el Mundial 2026!