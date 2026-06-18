Rosalía revoluciona las calles de Nueva York con un arriesgado look

La artista apareció caminando por el exclusivo barrio del Soho con un conjunto que no tardó en convertirse en tema de conversación entre seguidores, expertos en estilo y medios especializados.

La cantante española Rosalía volvió a captar todas las miradas durante su paso por Nueva York, donde sorprendió con una propuesta estética que fusiona referencias del ballet clásico, la rebeldía del rock y los códigos contemporáneos de la moda de lujo.

Después de interrumpir brevemente sus compromisos profesionales debido a una emergencia familiar, la intérprete retomó su gira Lux por Estados Unidos mostrando una renovada imagen que refleja la evolución visual de esta nueva etapa artística. Horas antes de presentarse ante el público neoyorquino, la cantante dejó claro que su apuesta creativa va mucho más allá de la música, consolidándose también como una de las figuras más influyentes en el mundo de la moda.

Uno de los elementos más comentados de su aparición fue su nuevo peinado. Rosalía lució una abundante melena rizada acompañada por un flequillo marcado, una imagen que evocó inmediatamente la estética característica de Brian May durante los años de mayor éxito de la banda Queen. Este detalle aportó una fuerte carga retro al conjunto y reforzó la inspiración ochentera presente en todo el estilismo.

La pieza central del look fue una llamativa falda de tul rosa de cintura extremadamente baja, inspirada en la estructura de un tutú de ballet. La prenda fue complementada con dos cinturones superpuestos que aportaron contraste y personalidad. Uno de ellos, en color blanco, añadía un toque más limpio y minimalista, mientras que el segundo, confeccionado en cuero y decorado con tachuelas metálicas, remitía a la estética rockera popularizada por Freddie Mercury durante su histórica presentación en el concierto benéfico Live Aid.

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La combinación de estos elementos permitió que la artista reinterpretara la tendencia balletcore, una corriente estética que ha ganado gran relevancia en los últimos años gracias a su inspiración en el universo de la danza clásica. Sin embargo, Rosalía decidió alejarse de las versiones más románticas y delicadas para introducir una visión mucho más audaz, urbana y desafiante.

El resto del conjunto mantuvo esa misma línea experimental. Sobre la falda destacó un top translúcido con acabado brillante y apariencia similar al látex, una elección que aportó modernidad y dramatismo. El diseño presentaba un pronunciado escote que dejaba visible un sujetador negro de encaje semitransparente, integrando de manera deliberada la lencería visible como parte esencial del estilismo. Un pequeño lazo azul ubicado en el centro de la prenda añadió un contraste sutil que conectó con algunas de las tendencias más populares de la moda femenina actual.

Más allá de la espectacularidad del conjunto, esta aparición confirma una transformación evidente en la identidad visual de la cantante. Durante la etapa asociada a su exitoso álbum Motomami, predominaban las prendas de cuero, las siluetas amplias y los accesorios inspirados en el motociclismo. En cambio, la actual era Lux muestra una exploración diferente, donde elementos tradicionalmente asociados con la delicadeza, como el tul, los tonos rosados y la lencería, adquieren una nueva dimensión al combinarse con detalles de inspiración punk y rockera.

Con cada aparición pública, Rosalía, referente de la moda internacional, demuestra su capacidad para desafiar convenciones y convertir las calles en una auténtica pasarela. Su más reciente estilismo en Nueva York confirma que la artista continúa marcando tendencia mediante propuestas innovadoras que mezclan influencias culturales, referencias históricas y una visión estética completamente personal.