Chris Brown: juicio por presunto ataque de perro queda suspendido tras inesperada decisión judicial

El proceso legal que enfrentaba el cantante por una millonaria demanda relacionada con un supuesto ataque de perro sufrió un giro inesperado apenas inició en un tribunal de Los Ángeles.

Lo que estaba previsto como el comienzo de un juicio de alto perfil terminó abruptamente después de que un juez declarara la nulidad del proceso debido a una irregularidad detectada dentro del jurado.

La demanda fue presentada por María Ávila, ex trabajadora doméstica del artista, quien reclama una compensación cercana a los 90 millones de dólares por daños físicos y emocionales. Según su versión, sufrió graves lesiones mientras realizaba labores en una propiedad del cantante en California.

El caso había despertado gran atención mediática debido tanto a la magnitud de la indemnización solicitada como a la notoriedad pública del intérprete estadounidense. Después de la selección formal del jurado, las partes se preparaban para exponer sus argumentos cuando surgió un incidente que obligó al tribunal a detener todo el procedimiento.

De acuerdo con la información divulgada por medios estadounidenses, uno de los integrantes del jurado habría investigado detalles del caso por su cuenta antes del inicio de las audiencias. Posteriormente, esa información habría sido compartida con otros miembros del panel, una situación que vulnera las normas que buscan garantizar la imparcialidad de los procesos judiciales.

Ante ese escenario, el juez decidió declarar la nulidad del juicio y ordenar la salida de todos los presentes de la sala. La medida obliga a reiniciar el proceso en una fecha posterior y supone un nuevo retraso en una disputa legal que lleva varios años desarrollándose.

A la salida del tribunal, Chris Brown fue abordado por periodistas que le consultaron sobre la decisión judicial. Lejos de mostrarse preocupado, el cantante respondió con tranquilidad y afirmó: “Son cosas que pasan”.

El artista también reaccionó a la cifra reclamada por la demandante, una cantidad que se ha convertido en uno de los aspectos más comentados del caso. Al ser consultado sobre los 90 millones de dólares solicitados en concepto de daños y perjuicios, respondió de manera breve: “Eso es una locura”.

Las declaraciones reflejaron una actitud relajada por parte del músico, quien incluso aprovechó el momento para hablar sobre sus próximos compromisos profesionales. Según reportes de medios especializados, Brown animó a sus seguidores a prepararse para su próxima gira junto al cantante Usher, uno de los eventos musicales más esperados por sus fanáticos.

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La demanda se remonta a un incidente ocurrido en 2020. María Ávila sostiene que se encontraba realizando tareas de limpieza en la residencia del artista cuando fue atacada por uno de sus perros de gran tamaño mientras sacaba la basura. Según los documentos judiciales, la mujer asegura haber sufrido lesiones severas en los brazos, además de daños en el rostro y el cuello que habrían tenido consecuencias físicas y psicológicas duraderas.

La defensa de Brown ha rechazado las acusaciones desde el inicio del proceso. Los abogados del cantante sostienen que él no tuvo responsabilidad en los hechos denunciados y argumentan que cualquier lesión sufrida por la demandante no puede atribuirse directamente al artista.

Durante la etapa previa al juicio, ambas partes intercambiaron numerosos documentos legales y presentaron solicitudes destinadas a definir qué pruebas podrían ser utilizadas ante el jurado. Entre las decisiones más relevantes, la defensa consiguió que no se permitieran referencias al conocido caso de violencia doméstica de 2009 relacionado con la cantante Rihanna, al considerar que no guardaba relación directa con la controversia actual.

Por otro lado, la demandante buscó incorporar imágenes de las heridas que afirma haber sufrido durante el presunto ataque. Además, un guardaespaldas vinculado al entorno del cantante declaró que, tras el incidente, se habría entregado una compensación económica a María Ávila y a miembros de su familia por una suma estimada entre 30.000 y 40.000 dólares.

Con la declaración de nulidad, el caso vuelve a quedar en suspenso. Aunque el conflicto judicial continúa abierto, el proceso deberá reiniciarse antes de que un jurado pueda analizar las pruebas y determinar si existe responsabilidad legal por los hechos denunciados.