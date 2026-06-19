EN VIVO Mundial 2026| Brasil vs Haití: partido del Grupo C

Estados Unidos/El Grupo C del Mundial 2026 entra en una jornada decisiva con un duelo de realidades opuestas. La poderosa Brasil llega presionada tras un decepcionante empate 1-1 ante Marruecos en su debut, mientras que Haití afronta el mayor desafío de su torneo después de caer por la mínima frente a Escocia.

Contexto del grupo

Tras la primera fecha, Brasil suma un punto y necesita una victoria para evitar complicaciones antes de cerrar la fase de grupos ante Escocia. Haití, por su parte, está obligada a puntuar para mantener vivas sus opciones de clasificación. Una derrota combinada con otros resultados podría dejar a los caribeños al borde de la eliminación.

Brasil: mucho talento, pocas certezas

El estreno brasileño dejó más dudas que respuestas. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti mostró dificultades para generar juego con continuidad y sufrió defensivamente ante Marruecos. La actuación de figuras como Vinícius Júnior evitó un resultado peor, pero el rendimiento colectivo estuvo lejos de las expectativas.

La selección sudamericana cuenta con una diferencia de calidad individual enorme respecto a Haití, pero necesita traducir esa superioridad en ocasiones y goles. Además, la situación física de Neymar sigue siendo incierta y no está disponible para este encuentro.

Haití: competir sin complejos

Para Haití, disputar este partido ya representa un momento histórico. Su entrenador, Sébastien Migné, ha insistido en que el equipo tiene "todo por ganar" frente a una de las selecciones más laureadas del planeta. Los haitianos dejaron una imagen competitiva ante Escocia y buscarán repetir una propuesta ordenada, compacta y basada en las transiciones rápidas.

La clave para los caribeños será resistir la presión inicial brasileña y mantener el partido abierto el mayor tiempo posible. Un resultado positivo sería una de las mayores sorpresas de la fase de grupos.