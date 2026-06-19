Huecos, grietas y años de espera: el deterioro vial golpea las calles del país

Residentes y usuarios reiteraron el llamado al Ministerio de Obras Públicas para que se ejecuten proyectos integrales que permitan devolver la seguridad y la conectividad a las comunidades.

Panamá/Esquivar huecos, reducir la velocidad para evitar dañar la suspensión del vehículo o incluso invadir el carril contrario para evitar caer en un cráter se ha convertido en una rutina para cientos de conductores en Panamá Oeste, Panamá Norte y Coclé.

En El Espino de La Chorrera, en la carretera Madden en Chilibre y en las comunidades de Sofre y Bajo de Sofre, en el corregimiento de Pajonal, las quejas son las mismas: carreteras deterioradas, reparaciones temporales y años de espera por una solución definitiva.

Más de una década esperando una solución en El Espino

En El Espino de La Chorrera y áreas aledañas, los residentes aseguran que la vía principal se encuentra cada vez más deteriorada. Entre grietas, tramos colapsados y enormes huecos, los conductores se ven obligados a tomar decisiones en cuestión de segundos: frenar bruscamente para no dañar sus vehículos o utilizar el carril contrario, con el riesgo de encontrarse de frente con otro automóvil.

Los afectados aseguran haber perdido llantas y piezas de sus carros debido al mal estado de la carretera. La situación no es nueva. Según los residentes, llevan más de diez años esperando una reparación efectiva de una vía utilizada día y noche por cientos de personas y por productores de piña, productos agrícolas y avícolas de comunidades como El Espino, Santa Rita, Hurtado, Cerro Cama y Mendoza, además de tres corregimientos del distrito de Capira.

Huecos y filtraciones agravan el problema en la carretera Madden

En la avenida Madden, principal acceso al poblado de Chilibre, los conductores también enfrentan una carrera de obstáculos. La gran cantidad de huecos obliga a los automovilistas a disminuir la velocidad y maniobrar constantemente para evitar daños en sus vehículos. Pero las condiciones podrían ser aún más complejas. Durante un recorrido por el lugar, este medio observó la presencia constante de agua sobre la carretera, lo que hace presumir que una tubería dañada podría estar debilitando la estructura del pavimento.

"Toda esta calle era de cemento hasta el Madden; vino una empresa a mejorar la calle, la destruyeron, le pusieron asfalto y se fueron", dijo uno de los usuarios de esta vía. Otro indicó que esos huecos pueden causar accidentes.

Productores y turistas afectados en Pajonal, Coclé

Mientras tanto, en Sofre y Bajo Sofre, al norte del distrito de Penonomé, el mal estado de la vía afecta tanto a residentes como a productores agrícolas y turistas.

La carretera es una ruta importante para las comunidades del área norte de Penonomé y sirve de acceso directo hacia El Valle de Antón, por lo que es utilizada por visitantes nacionales y extranjeros.

Aunque se han realizado trabajos paliativos con apoyo de autoridades locales, los moradores aseguran que las reparaciones no duran y los daños reaparecen.

La situación también repercute en estudiantes, trabajadores y productores que diariamente dependen de esta carretera para movilizarse y transportar sus cosechas.

Ante este panorama, residentes y usuarios reiteraron el llamado al Ministerio de Obras Públicas para que se ejecuten proyectos integrales que permitan devolver la seguridad y la conectividad a estas comunidades.

Con información de Yiniva Caballero, Luis Jiménez y Nathali Reyes.