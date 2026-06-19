Los moradores esperaban reunirse este jueves con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, quien tenía previsto participar en un encuentro con los concejales; sin embargo, la reunión fue suspendida debido a compromisos previamente adquiridos por la funcionaria en la ciudad capital.

Un grupo de egresados del Instituto Nacional de Agricultura (INA), junto a miembros de la comunidad de Santa María, acudieron al Consejo Municipal de Divisa para solicitar cortesía de sala y expresar su oposición al proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad en los terrenos del instituto.