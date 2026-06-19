Comunidad de Santa María rechaza construcción de cárcel de máxima seguridad en terreno del INA
Los moradores esperaban reunirse este jueves con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, quien tenía previsto participar en un encuentro con los concejales; sin embargo, la reunión fue suspendida debido a compromisos previamente adquiridos por la funcionaria en la ciudad capital.
Un grupo de egresados del Instituto Nacional de Agricultura (INA), junto a miembros de la comunidad de Santa María, acudieron al Consejo Municipal de Divisa para solicitar cortesía de sala y expresar su oposición al proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad en los terrenos del instituto.