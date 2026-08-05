Techos colapsan y mantienen en alerta a residentes de Valle de los Cerezos
El caso más reciente ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando cerca de las 4:00 a.m. parte del techo de la sala de una residencia colapsó. Los escombros cayeron sobre los muebles y el piso, sin que se reportaran personas heridas.
Residentes de la barriada Valle de los Cerezos, ubicada en Vacamonte, distrito de Arraiján, denunciaron que desde hace varios años sus viviendas presentan un avanzado deterioro estructural que pone en riesgo la seguridad de las familias.