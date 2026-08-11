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MEF presenta los fondos de 2027 ante la Comisión Presupuesto
Ministro Felipe Chapman presenta fondos de 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
MEF presenta los fondos de 2027 ante la Comisión Presupuesto
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