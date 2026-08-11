MEF presenta los fondos de 2027 ante la Comisión Presupuesto

Ministro Felipe Chapman presenta fondos de 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
11 de agosto 2026 - 12:47

MEF presenta los fondos de 2027 ante la Comisión Presupuesto

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