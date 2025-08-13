Productores de leche denuncian crisis por suspensión de compras y exceso de importaciones

En 2024 se produjeron en el país unos 189 millones de litros de leche grado A, B,C. Actualmente, el consumo per cápita en Panamá ronda los 110 litros.

La suspensión de la compra de leche a más de 320 productores por parte de una empresa local en algunas ha encendido las alarmas entre el sector ganadero y lechero nacional.

Las reacciones se dieron durante la instalación de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional, donde varios productores plantearon su preocupación al ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Según explicaron, el impacto es directo sobre pequeños y medianos productores, con consecuencias económicas inmediatas.

Venancio González, presidente de la Asociación de Productores de Ganado Lechero, señaló que la presión sobre el sector se ha sentido desde hace meses. “Esta situación de Nestlé golpea sobre todo a los productores de menor escala, que tienen un papel social importante en Panamá”, dijo.

González recordó que tradicionalmente, durante los meses de sequía, la industria solía abrir más espacio para la producción nacional. Sin embargo, ahora enfrentan un panorama diferente: una sobresaturación del mercado debido a la importación de leche, tanto en producto terminado como en materia prima.

"Porque nosotros aquí en Panamá, como productores de leche, no abastecemos, no alcanzamos ni siquiera el 50% de la demanda", indicó.

De acuerdo con González, en 2024 se produjeron en el país unos 189 millones de litros de leche grado A, B,C. Actualmente, el consumo per cápita en Panamá ronda los 110 litros, muy por debajo del consumo recomendado por la FAO de 180 litros anuales por persona, y se importan más de 389 millones de litros cada año.

"Nosotros producimos y consumimos mucho menos por nuestra cultura de consumo y deducimos que se importan más de 389 millones de litros, o sea, más de lo que hagan. El cálculo es muchísima leche", expresó.

A juicio de González, el exceso de importaciones podría estar vinculado al próximo fin del periodo de desgravación arancelaria, que entrará en vigor en enero de 2026. “Se han ido incorporando a la industria nacional distintas formas de producto importado, tanto terminado como en materia prima”, advirtió.

En cuanto a la decisión de Nestlé, González indicó que la empresa ha alegado problemas de calidad por la distancia de algunos productores —especialmente en zonas como Tonosí—, reparaciones en planta y baja demanda en el mercado local.