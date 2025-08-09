Productores de leche en Chiriquí piden al Gobierno 'alternativas' para evitar 'crisis' en este sector

Los productores en Chiriquí consideran que la no compra de este rubro en los próximos días será un golpe fuerte en su economía.

David, Chiriquí/Los productores de leche grado C en la provincia de Chiriquí dijeron estar preocupados por la no venta de su producción en los próximos días, pues consideran que puede generar una fuerte crisis al sector lechero.

Son más de 600 productores los que se dedican al sector lechero en este punto del país.

Solicitan a las autoridades una reunión para buscar alternativas que permitan vender la producción de leche y evitar el colapso de la actividad.

Recientemente, Nestlé Panamá anunció la reducción temporal en la frecuencia de producción de su línea de leche evaporada Ideal, elaborada en la planta ubicada en Natá de los Caballeros, provincia de Coclé. La decisión responde a una baja sostenida en la demanda del producto, así como al impacto del ingreso de sustitutos importados que han modificado los hábitos de consumo en el país.

La empresa aclaró que esta medida busca proteger la continuidad operativa de la fábrica de Natá, la primera establecida por Nestlé en Centroamérica, que actualmente genera empleo a más de 300 familias.

Durante este periodo de menor actividad, Nestlé dejará de adquirir leche a 320 productores de Azuero y Chiriquí, quienes ya fueron informados de manera directa.

La compañía subrayó que esta decisión no implica un retiro del mercado panameño ni afecta el abastecimiento del producto, ya que la marca continuará disponible en todo el país con la misma calidad de siempre. La reactivación plena de la línea de leche evaporada dependerá de la evolución de la demanda y las condiciones del mercado local.

Los productores en Chiriquí consideran que será un golpe fuerte en su economía, porque han invertido bastante para crecer en este rubro. Reiteran que Panamá es un país con déficit de leche, por lo que no les parece justo que no se reciba la producción.

Por su parte, Virgilio Olmo, productor, dijo que el viernes se reunieron con más de 400 productores de leche grado C, donde se les informó de manera formal la situación. Pidió al Gobierno generar las alternativas para salvaguardar la economía de este sector y las familias que se dedican al mismo.

Con información de Demetrio Ábrego