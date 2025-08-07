Nestlé Panamá reduce temporalmente la producción de leche evaporada en su planta de Natá

Nestlé dejará de adquirir leche a 320 productores de Azuero y Chiriquí, quienes ya fueron informados de manera directa.

Ciudad de Panamá/Nestlé Panamá anunció la reducción temporal en la frecuencia de producción de su línea de leche evaporada Ideal, elaborada en la planta ubicada en Natá de los Caballeros, provincia de Coclé. La decisión responde a una baja sostenida en la demanda del producto, así como al impacto del ingreso de sustitutos importados que han modificado los hábitos de consumo en el país.

La empresa aclaró que esta medida busca proteger la continuidad operativa de la fábrica de Natá, la primera establecida por Nestlé en Centroamérica, que actualmente genera empleo a más de 300 familias.

Durante este periodo de menor actividad, Nestlé dejará de adquirir leche a 320 productores de Azuero y Chiriquí, quienes ya fueron informados de manera directa.

La compañía subrayó que esta decisión no implica un retiro del mercado panameño ni afecta el abastecimiento del producto, ya que la marca continuará disponible en todo el país con la misma calidad de siempre. La reactivación plena de la línea de leche evaporada dependerá de la evolución de la demanda y las condiciones del mercado local.

“Nuestro portafolio completo permanece disponible en todo el país, y reafirmamos nuestro compromiso de aportar nutrición y bienestar a las familias panameñas”, destacó la empresa en su comunicado.

Nestlé reiteró su compromiso con Panamá y aseguró que continuará garantizando la confiabilidad en el suministro de sus productos, mientras evalúa las condiciones para retomar la frecuencia habitual de producción en la planta de Natá.