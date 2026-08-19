Champions League resultado | Martínez y Blackman, titulares en el empate de Slovan Bratislava ante Celje

Los dos panameños completaron una destacada actuación en la ida de la ronda previa; Martínez repartió asistencia en el gol de apertura eslovaco.

Panamá/Los panameños Cristian Martínez y César Blackman fueron titulares este miércoles en el partido de ida de la ronda previa de la UEFA Champions League entre Slovan Bratislava y NK Celje, encuentro que finalizó empatado 1-1 en el estadio Tehelné pole.

El conjunto local se puso en ventaja apenas a los 15 minutos de juego, en una jugada donde Martínez tuvo participación directa. Tras un pase incisivo de Tigran Barseghyan, el panameño recibió el balón y envió un centro desde la línea de fondo que Roman Čerepkai empujó a la red desde muy cerca, marcando así su debut goleador con el primer equipo del Slovan.

Otras noticias: Gianni Infantino recibe otro golpe. Un vicepresidente del Consejo de FIFA le retira su apoyo

Otras noticias: Santos sin Neymar ni Gabigol defiende ventaja 2-1 ante Macará en la Sudamericana

El Celje, que no había generado peligro ofensivo hasta ese momento, igualó el marcador cinco minutos antes del descanso gracias a un golazo de Milot Avdyli, quien avanzó dentro del área y sacó un remate curvo de derecha que se clavó en el ángulo superior. Con esa anotación, el equipo esloveno extendió a 20 partidos su racha marcando gol.

En cuanto al rendimiento individual de los panameños, Martínez disputó 84 minutos y fue calificado con un 7.5 por Flashscore, mientras que Blackman completó los 90 minutos del encuentro con una nota de 6.7.

El resultado deja con vida las aspiraciones del Celje de alcanzar por primera vez el cuadro principal de la Champions League, luego de que el Slovan —que había goleado 6-1 en el global durante la ronda de clasificación de la temporada 2024-25— no pudiera aprovechar su superioridad en el primer tiempo. El partido de vuelta se disputará la próxima semana en Eslovenia.

Otras noticias: Harry Kane gana su segunda Bota de Oro tras superar a Erling Haaland y Kylian Mbappé