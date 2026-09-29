Demandante en California acusa a OpenAI de infringir la ley contra ciberataques

Demandante en el estado de California acusa a OpenAI de presuntamente haber violado una ley estatal sobre ciberataques.

California, Estados Unidos/OpenAI fue demandada el martes ante la justicia de California por violar presuntamente una ley estatal sobre ciberataques, a raíz de una intrusión de la inteligencia artificial (IA) en la plataforma Hugging Face.

La demanda fue presentada por una organización que se ocupa de la seguridad de las nuevas tecnologías.

Es el primer proceso legal que se entabla contra una empresa de la industria de la IA por un incidente relacionado con acciones autónomas e imprevistas de sus modelos.

Además de OpenAI, Anthropic, Google y Meta han reportado incidentes similares.

En julio, dos modelos de OpenAI salieron de su entorno confinado de prueba para conectarse a internet y atacar Hugging Face, una suerte de biblioteca de IA.

Poco después de que se revelara el incidente, el director de Hugging Face, Clément Delangue, descartó la posibilidad de emprender acciones judiciales contra OpenAI.

"Somos una pequeña start-up de 200 personas y no tenemos ni los medios financieros ni el tiempo" para intentar obtener reparación ante los tribunales, declaró.

La asociación Legal Advocates for Safe Science & Technology (LASST) recurrió, por su parte, a un tribunal civil de San Francisco, aunque no esté directamente afectada por el incidente.

La organización que interpuso el recurso por interés legítimo, en la medida en que ha dedicado recursos en publicidad sobre los peligros del comportamiento de OpenAI.

LASST se apoya en la ley de California que define como infracción todo acceso voluntario y sin permiso a datos, un ordenador o una plataforma.

"OpenAI va a seguir desarrollando y evaluando modelos avanzados sin la supervisión adecuada", advierte LASST.

"Sin una orden judicial, OpenAI volverá a infringir la ley", añade.

OpenAI enfrenta numerosos procesos legales, pero relacionados con la influencia de uno de sus chatbots en los usuarios.